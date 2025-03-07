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Росіяни здійснили пуски крилатих ракет з Чорного моря, - ПС

П'ятниця 07 березня 2025 03:11
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Росіяни здійснили пуски крилатих ракет з Чорного моря, - ПС Фото: для України є загроза обстрілу (5.ua)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 7 березня російські окупанти запустили крилаті ракети типу "Калібр" по Україні. Попередньо, вони були випущені з Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря", - йдеться у повідомленні о 03:06.

Зазначимо, що незадовго до цього моніторингові канали писали, що росіяни вивели в Чорне море 4 ракетоносії. Як стверджувалося, сумарний залп ворожих кораблів становить до 24 крилатих ракет типу "Калібр". Проте офіційної інформації щодо перебування ворожих суден у Чорному морі - не було.

Також о 02:54 у Повітряних силах ЗСУ інформували, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:11, у більшості регіонів України оголосили повітряну тривогу. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Росіяни здійснили пуски крилатих ракет з Чорного моря, - ПС

Нагадаємо, що декілька годин тому росіяни підняли у небо групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Для України існує загроза обстрілу, якщо цей виліт виявиться бойовим.

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