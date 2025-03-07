ua en ru
Пт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Больше всего с начала года. В ВМС рассказали, сколько ракет РФ запустила ночью из Черного моря

Пятница 07 марта 2025 08:52
UA EN RU
Больше всего с начала года. В ВМС рассказали, сколько ракет РФ запустила ночью из Черного моря Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Кава

Российские войска снова применили свою привычную тактику - выйти из бухты, нанести удар и вернуться. Этой ночью россияне выпустили почти два десятка ракет из акватории Черного моря.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, на утро в море оставалось три вражеских корабля, из которых два имели на борту ракеты. Он отметил, что это уже третий случай использования носителей крылатых ракет с начала года.

"Один раз было в январе, один раз в феврале, и вот сейчас - мартовское применение. Сказать, что они их активно используют, точно нельзя", - пояснил Плетенчук.

В то же время он подчеркнул, что общая активность российских сил в Черном море в этом году меньше, чем в прошлом. После ракетного удара в акватории осталось три единицы российских кораблей, две из которых - снаряженные ракетами.

Массированный обстрел в ночь на 7 марта

Напомним, в ночь на 7 марта вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередную масштабную атаку по энергетической системе Украины.

Россияне использовали ударные беспилотники и ракеты.

По данным Воздушных сил, противник поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Также был зафиксирован запуск крылатых ракет из морских акваторий.

Как рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура.

Подробнее о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

Также во время массированной атаки на Украину, российские террористы повредили один из производственных объектов Черниговской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне море Война в Украине Ракетный удар
NEWS
Под ударом предприятие, поврежден жилой дом: что известно о последствиях атаки на Харьков
Под ударом предприятие, поврежден жилой дом: что известно о последствиях атаки на Харьков
DAILY
Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Юрий Федоренко, полк "Ахиллес": Войско выигрывает битву, а войну всегда выигрывает народ