Больше всего с начала года. В ВМС рассказали, сколько ракет РФ запустила ночью из Черного моря

Российские войска снова применили свою привычную тактику - выйти из бухты, нанести удар и вернуться. Этой ночью россияне выпустили почти два десятка ракет из акватории Черного моря.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, на утро в море оставалось три вражеских корабля, из которых два имели на борту ракеты. Он отметил, что это уже третий случай использования носителей крылатых ракет с начала года.

"Один раз было в январе, один раз в феврале, и вот сейчас - мартовское применение. Сказать, что они их активно используют, точно нельзя", - пояснил Плетенчук.

В то же время он подчеркнул, что общая активность российских сил в Черном море в этом году меньше, чем в прошлом. После ракетного удара в акватории осталось три единицы российских кораблей, две из которых - снаряженные ракетами.

Массированный обстрел в ночь на 7 марта

Напомним, в ночь на 7 марта вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередную масштабную атаку по энергетической системе Украины.

Россияне использовали ударные беспилотники и ракеты.

По данным Воздушных сил, противник поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Также был зафиксирован запуск крылатых ракет из морских акваторий.

Как рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура.

Подробнее о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.