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В Україні масштабна тривога, росіяни обстрілюють країну ракетами: що відомо

П'ятниця 07 березня 2025 03:39
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В Україні масштабна тривога, росіяни обстрілюють країну ракетами: що відомо Фото: ракети вже фіксують над територією України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 7 березня у Київській ба більшості інших областей України оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із дронами та пусками крилатих ракет, вже є перші фіксації на нашій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, вже зафіксовано групи ракет в Херсонській області та в акваторії Чорного моря. У другому випадку ракети летять в напрямку Одеси та Одеської області.

Про загрозу швидкісних ракет, зокрема, по Запорізькій області, також підтвердив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Оновлено о 03:39

"Ракети на півночі Миколаївської області продовжують рух північним та північно-західним курсом", - йдеться у повідомленні ПС.

Оновлено о 03:47

За ці хвилини військові щодо загроз та руху ракет поінформували наступне:

  • мешканців Одеси, Чорноморська та Білгород-Дністровського закликали бути в укриттях;
  • групи ракет на півдні Кіровоградської області продовжують рух у північно-східному напрямку (вектор - Кременчук)
  • ракета на півдні Миколаївської області, курс - північний;
  • жителів Кременчука теж закликали перейти в укриття.

Оновлено о 04:00

У Повітряних силах продовжили інформували щодо загроз за цей проміжок часу (з 03:47 до 04:00):

  • ракети з Одеської і Миколаївської областей продовжують рух на північ;
  • швидкісні цілі з Донецької області в напрямку Дніпропетровської і Харківської. У Харкові повторно оголосили тривогу;
  • група ракет на сході Кіровоградської області продовжує рух в північному напрямку;
  • швидкісна ціль на півночі Харківської області у південному напрямку;
  • ракети у Харківській області тримають курс на Полтавську область;
  • зафіксовано балістику, яка летить на Миргород;
  • групи ракет з Черкаської області продовжують рух на Полтавську;
  • групи ракет ж Одеської області рухаються північним курсом;
  • групи ракет на північному заході Полтавської області, тримають північно-східний курс.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:39 сигнал повітряної тривоги продовжується у більшості областей України.

В Україні масштабна тривога, росіяни обстрілюють країну ракетами: що відомо

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