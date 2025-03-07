В Україні масштабна тривога, росіяни обстрілюють країну ракетами: що відомо
В ніч на 7 березня у Київській ба більшості інших областей України оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із дронами та пусками крилатих ракет, вже є перші фіксації на нашій території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, вже зафіксовано групи ракет в Херсонській області та в акваторії Чорного моря. У другому випадку ракети летять в напрямку Одеси та Одеської області.
Про загрозу швидкісних ракет, зокрема, по Запорізькій області, також підтвердив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Оновлено о 03:39
"Ракети на півночі Миколаївської області продовжують рух північним та північно-західним курсом", - йдеться у повідомленні ПС.
Оновлено о 03:47
За ці хвилини військові щодо загроз та руху ракет поінформували наступне:
- мешканців Одеси, Чорноморська та Білгород-Дністровського закликали бути в укриттях;
- групи ракет на півдні Кіровоградської області продовжують рух у північно-східному напрямку (вектор - Кременчук)
- ракета на півдні Миколаївської області, курс - північний;
- жителів Кременчука теж закликали перейти в укриття.
Оновлено о 04:00
У Повітряних силах продовжили інформували щодо загроз за цей проміжок часу (з 03:47 до 04:00):
- ракети з Одеської і Миколаївської областей продовжують рух на північ;
- швидкісні цілі з Донецької області в напрямку Дніпропетровської і Харківської. У Харкові повторно оголосили тривогу;
- група ракет на сході Кіровоградської області продовжує рух в північному напрямку;
- швидкісна ціль на півночі Харківської області у південному напрямку;
- ракети у Харківській області тримають курс на Полтавську область;
- зафіксовано балістику, яка летить на Миргород;
- групи ракет з Черкаської області продовжують рух на Полтавську;
- групи ракет ж Одеської області рухаються північним курсом;
- групи ракет на північному заході Полтавської області, тримають північно-східний курс.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:39 сигнал повітряної тривоги продовжується у більшості областей України.
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