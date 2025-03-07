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Під обстрілом РФ енергетична та газова інфраструктура України, - Галущенко

П'ятниця 07 березня 2025 06:50
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Під обстрілом РФ енергетична та газова інфраструктура України, - Галущенко Фото: рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

З самої ночі і до ранку, Російська Федерація масовано атакує Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

"Росія продовжує свій енергетичний терор. Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України" - написав він.

Галущенко поінформував, що там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків - вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енергопостачання і газопостачання.

"Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", - наголосив міністр.

Також Галущенко закликав українців перебувати в укриттях та слідувати за офіційними повідомленнями, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися.

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