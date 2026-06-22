У Навроцького образилися, що Зеленський повернув орден "Новою поштою"
У Польщі дорікнули президенту України Володимиру Зеленському за повернення ордена Білого Орла "Новою поштою" - і назвали це ще однією образою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки канцелярії президента Польщі Аґнешки Єнджак в Х.
Вона вказала на те, що Зеленський, коли отримував нагороду три роки тому, "не скаржився на її наявність" в італійського диктатора Беніто Муссоліні чи колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.
"Більше того, він додав ще одну образу до образи, пов'язаної з найменуванням підрозділу української армії на честь "героїв УПА", відправивши нагороду назад кур'єром", - зауважили в канцелярії.
За словами міністерки, "суть справи полягає в навмисній образі українським лідером нації, яка протягом останніх чотирьох років довела свою найкращу дружбу з Україною".
"Ти не шануєш убивць нації, яка надала тобі всю можливу допомогу, коли це мало значення. Коли тобі пропонують руку допомоги, ти не хапаєш її жадібно, а потім ображаєш того, хто допоміг", - заявила Єнджак.
Чому Зеленський повернув Орден Білого Орла
Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.
Рішення було ухвалене після того, як український лідер присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".
Вже наступного дня, 20 червня, Зеленський повернув нагороду у Варшаву. Президент України опублікував фотографію з відділення "Нової пошти", де оформлювали відправлення ордена.
Тоді він заявив: "Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись".
Услід за Зеленським від польських нагород відмовилися і колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.
Також керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким його минулого року нагородив президент Польщі.
Все що відомо про скандал та чи зашкодить він Україні - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.