У Навроцького образилися, що Зеленський повернув орден "Новою поштою"

У Польщі дорікнули президенту України Володимиру Зеленському за повернення ордена Білого Орла "Новою поштою" - і назвали це ще однією образою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки канцелярії президента Польщі Аґнешки Єнджак в Х .

Вона вказала на те, що Зеленський, коли отримував нагороду три роки тому, "не скаржився на її наявність" в італійського диктатора Беніто Муссоліні чи колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

"Більше того, він додав ще одну образу до образи, пов'язаної з найменуванням підрозділу української армії на честь "героїв УПА", відправивши нагороду назад кур'єром", - зауважили в канцелярії.

За словами міністерки, "суть справи полягає в навмисній образі українським лідером нації, яка протягом останніх чотирьох років довела свою найкращу дружбу з Україною".

"Ти не шануєш убивць нації, яка надала тобі всю можливу допомогу, коли це мало значення. Коли тобі пропонують руку допомоги, ти не хапаєш її жадібно, а потім ображаєш того, хто допоміг", - заявила Єнджак.