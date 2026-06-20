Кучма слідом за Зеленським відмовився від польського Ордена Білого Орла

Колишній президент України Леонід Кучма відмовився від Ордена Білого Орла, який отримав від Польщі в 1997 році. Це сталося після того, як нагороду повернув чинний президент України Володимир, якого польский лідер вирішив позбавити цієї відзнаки.

Про відмову розповіла прессекретарка Фонду Леоніда Кучми "Україна", повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у Facebook.

На своїй сторінці вона опублікувала заяву Кучми, який сказав, що прийняв рішення зв'язку з тим, що президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити цієї відзнаки Володимира Зеленського.

"Протягом всього свого президентства я вважав вибудову дружніх відносин з Польщею одним із своїх головних пріоритетів. Разом з моїм колегою Алєксандром Квасьнєвським ми докладали максимум зусиль для цього. Ми приділяли особливу увагу вирішенню історичних проблем у відносинах між нашими народами, результатом чого стала наша спільна заява 2003 року про їхнє примирення. Прощаємо і просимо прощення - саме цей принцип ми з президентом Квасьнєвським розробили за духовного посередництва великого поляка, Папи Івана Павла Другого", - заявив колишній президент.

Він додав, що протягом десятиліть цей принцип працював, і справжня дружба України та Польщі стала реальністю. Підтвердженням цього стала допомога, яку Польща надала нашій країні з перших годин повномасштабного вторгнення РФ.

Кучма переконаний, що нинішній недружній крок Навроцького не може перекреслити все це. Однак станом на сьогодні, як каже колишній президент, він не має "іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену". Проте він вірить, що дружба між Україною та Польщею збережеться.

"Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати. Я вірю у те, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться. Але сьогодні я відчуваю сум і тривогу. Одна справа - коли нападає ворог. Зовсім інша - коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше - якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека", - сказав Кучма.

Він наголосив, що історію пам'ятати треба, але минуле не може бути важливішим за майбутнє. За словами Кучми, давня трагедія не повинна осліплювати настільки, щоб не бачити теперішню загрозу імперської сили на Сході, яка раніше позбавляла державності обидві народи і не приховує намірів зробити це знову.

"Україна і Польща потрібні одна одній як ніколи раніше. Політики обох країн мають усвідомлювати це. Я сподіваюся на їхню мудрість", - резюмував другий президент України.