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У Польщі пояснили, чому не забрали орден в Шредера та Муссоліні

10:32 22.06.2026 Пн
2 хв
Друга російського диктатора і не планують позбавляти нагороди
aimg Олена Чупровська
У Польщі пояснили, чому не забрали орден в Шредера та Муссоліні Фото: орден Білого Орла забрали у Зеленського, але не у диктаторів (wpolityce.pl)
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У Варшаві відповіли на запитання, яке виникло після гучного скандалу з орденом Білого Орла: чому нагороди досі є у диктаторів і друга Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки канцелярії президента Польщі Аґнешки Єнджак в Х.

Єнджак пояснила, чому орден Білого Орла досі значиться за італійським диктатором Беніто Муссоліні та російською імператрицею Катериною II. За її словами, правило просте: посмертно нагород не позбавляють.

Окремо Єнджак прокоментувала збереження ордену у колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, відомого тісними зв'язками з Росією.

"Шредер ніколи не ображав польську націю так відкрито, як це зробив президент України, хоча його діяльність на користь путінської Росії справді слід засудити як шкідливу для Польщі та Європи", - заявила вона.

Єнджак також зазначила, що за часів Шредера в Німеччині не відбувалося нічого подібного до того, що стало причиною скандалу з Україною.

"За правління Шредера в Німеччині не зводили жодних пам'ятників на честь Гітлера чи Гіммлера. Жодна частина Бундесверу не була названа на честь "героїв СС", - додала вона.

Читайте також: Ордени повертають уже й поляки: ексдепутат Сейму відмовився від нагороди через Україну

Чому в Зеленського забрали орден

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди країни.

Причина - рішення присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування на честь героїв УПА.

Після цього від ордена відмовились і колишні президенти України - Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Від своїх польських нагород також відмовились керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та ексем'єр Володимир Гройсман.

Тим часом польський бізнес закликав обидві сторони зупинитись. Польська Рада підприємництва звернулась до влади двох країн із проханням припинити публічний конфлікт і повернутися до прагматичного діалогу.

Підприємці попередили, що ескалація може завдати серйозної шкоди економікам обох держав.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав втягування польських та українських політиків у конфлікт стратегічною помилкою, яка зашкодить обом країнам - економічно, геополітично та репутаційно.

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Володимир Зеленський Україна Польща УПА Кароль Навроцький
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