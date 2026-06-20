Зеленський відправив свій Орден Білого Орла в Польщу "Новою поштою"

Президент України Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла назад в Польщу. Це сталося після того, як польский президент Кароль Навроцький позбавив українського лідера цієї відзнаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави в Telegram.

"Напередодні пан Президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти", - пише Зеленський.

Він зазначив, що якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини II, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то Україна не буде із цим сперечатись. Тож Зеленський відправив цю нагороду назад до Польщі.

"Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану президенту Польщі", - сказав український лідер.

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Водночас Зеленський зазначив, що Україна вдячна народу Польщі за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі "за нашу і вашу незалежність".

"Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки", - йдеться у повідомленні.

Також президент говорить, що наша країна буде і надалі відкритою до всіх змістовної форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати "різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття".

Зеленський підкреслив, що українці роблять від себе залежне, щоб в цьому столітті не допустили програшу Європи. І Україна продовжить захищатись у цій війні, яку розпочала Росія.

"Ми обовʼязково здобудемо достойний мир. Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з нами на шляху захисту свободи і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки", - пише глава держави.

Резюмуючи він додав, що пишається українцями і кожним українським воїном, і висловив думку, що майбутнє підтвердить шану до українців.