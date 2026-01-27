ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ висміяли брехню Герасимова: Куп’янськ-Вузловий навіть не дотичний до лінії фронту

Вівторок 27 січня 2026 15:56
ЗСУ висміяли брехню Герасимова: Куп’янськ-Вузловий навіть не дотичний до лінії фронту Фото: Валерій Герасімов (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

Куп’янськ-Вузловий у Харківській області не лише не перебуває під контролем російських окупантів і навіть не розташований безпосередньо на лінії зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил у Facebook.

Українські військові спростували заяви глави російського Генштабу Валерія Герасимова про нібито захоплення військами РФ селища Куп’янськ-Вузловий.

"Куп'янськ-Вузловий не тільки не перебуває під контролем загарбників, а навіть не дотичний безпосередній лінії зіткнення", - відповіли в Угрупованні об'єднаних сил.

Там додали, що не припиняють дивуватися здатності російських генералів не лише перебільшувати свої здобутки, а й вигадувати їх з нуля.

"Принагідно нагадуємо, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема й наркологів", - порадили Герасимову у ЗСУ.

Куп’янськ-Вузловий розташований приблизно за п’ять кілометрів на південь від Куп’янська. Про нібито захоплення Куп’янська очільник Генштабу РФ доповідав російському диктатору Володимиру Путіну ще у листопаді 2025 року.

Втім, повністю встановити контроль над містом російським окупантам так і не вдалося, про що свідчать дані OSINT-аналітиків.

Вже наприкінці грудня російські війська втратили контроль навіть над окремими ділянками, які раніше вважалися захопленими.

Згідно з мапою DeepState, Куп’янськ-Вузловий розташований далеко навіть від так званої сірої зони.

ЗСУ висміяли брехню Герасимова: Куп’янськ-Вузловий навіть не дотичний до лінії фронту

Нагадаємо, 27 січня Герасимов заявив про нібито захоплення російськими військами селища Куп’янськ-Вузловий. Першим цю брехню спростував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він наголосив, що Герасимов і надалі створює для російського диктатора "паралельну реальність", яка не має нічого спільного з ситуацією на фронті.

За словами Коваленка, окупанти не контролюють ані Куп’янськ, ані Куп’янськ-Вузловий, а саму заяву глави російського Генштабу він назвав "кумедною брехнею".

Варто зауважити, що росіяни вже декілька років поспіль намагаються знову захопити Куп’янськ, який ЗСУ звільнили під час контрнаступу у вересні 2022 року.

Останнім часом начальник російського генштабу вже не вперше "бере" це місто, яке фактично залишається під контролем України.

Ситуація у Куп’янську

Раніше українські військові неодноразово повідомляли, що спроби прориву в Куп’янськ завершуються значними втратами для РФ, а місто залишається під контролем Сил оборони.

Також українські захисники встановили контроль над будівлею Куп’янської міської ради. Операція була проведена в межах деблокування міста під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.

Учора з’явилася інформація про успішну спецоперацію групи спецпризначення 8-го полку ССО ЗСУ в Куп’янську. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Російська Федерація Куп'янськ Валерий Герасимов Харків Збройні сили України
