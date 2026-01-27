ua en ru
ВСУ высмеяли ложь Герасимова: Купянск-Узловой даже не соприкасается с линией фронта

Вторник 27 января 2026 15:56
ВСУ высмеяли ложь Герасимова: Купянск-Узловой даже не соприкасается с линией фронта Фото: Валерий Герасимов (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

Купянск-Узловой в Харьковской области не только не находится под контролем российских оккупантов и даже не расположен непосредственно на линии соприкосновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил в Facebook.

Украинские военные опровергли заявления главы российского Генштаба Валерия Герасимова о якобы захвате войсками РФ поселка Купянск-Узловой.

"Купянск-Узловой не только не находится под контролем захватчиков, а даже не причастен к непосредственной линии соприкосновения", - ответили в Группировке объединенных сил.

Там добавили, что не перестают удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля.

"Попутно напоминаем, что согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе и наркологов", - посоветовали Герасимову в ВСУ.

Купянск-Узловой расположен примерно в пяти километрах к югу от Купянска. О якобы захвате Купянска глава Генштаба РФ докладывал российскому диктатору Владимиру Путину еще в ноябре 2025 года.

Впрочем, полностью установить контроль над городом российским оккупантам так и не удалось, о чем свидетельствуют данные OSINT-аналитиков.

Уже в конце декабря российские войска потеряли контроль даже над отдельными участками, которые ранее считались захваченными.

Согласно карте DeepState, Купянск-Узловой расположен далеко даже от так называемой серой зоны.

ВСУ высмеяли ложь Герасимова: Купянск-Узловой даже не соприкасается с линией фронта

Напомним, 27 января Герасимов заявил о якобы захвате российскими войсками поселка Купянск-Узловой. Первым эту ложь опроверг руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он отметил, что Герасимов и в дальнейшем создает для российского диктатора "параллельную реальность", которая не имеет ничего общего с ситуацией на фронте.

По словам Коваленко, оккупанты не контролируют ни Купянск, ни Купянск-Узловой, а само заявление главы российского Генштаба он назвал "смешной ложью".

Стоит заметить, что россияне уже несколько лет подряд пытаются снова захватить Купянск, который ВСУ освободили во время контрнаступления в сентябре 2022 года.

В последнее время начальник российского генштаба уже не впервые "берет" этот город, который фактически остается под контролем Украины.

Ситуация в Купянске

Ранее украинские военные неоднократно сообщали, что попытки прорыва в Купянск завершаются значительными потерями для РФ, а город остается под контролем Сил обороны.

Также украинские защитники установили контроль над зданием Купянского городского совета. Операция была проведена в рамках деблокирования города под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.

Вчера появилась информация об успешной спецоперации группы спецназначения 8-го полка ССО ВСУ в Купянске. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

