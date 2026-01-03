Росія рветься до Куп’янська, але безуспішно: ЗСУ зривають спроби прориву

Російські війська посилили тиск у Куп’янському районі, однак їхні спроби проникнути безпосередньо в місто завершуються провалом. Українські сили оборони повністю контролюють ситуацію та зривають інфільтраційні дії противника.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в телеефірі заявив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"Росія зосередила основні зусилля на лівому березі річки Оскіл, намагаючись створити умови для подальшого просування у напрямку Куп’янська", - повідомив Віктор Трегубов.

За його словами, йдеться не про відновлення позицій на північ від міста, а саме про інтенсивний тиск у районі лівобережжя. Водночас російські підрозділи неодноразово намагалися зайти в сам Куп’янськ невеликими групами.

"Вони пускали групи інфільтрації безпосередньо в місто, але ті туди просто не проходять", - наголосив Трегубов.

Він також зазначив, що якби противник мав хоча б частковий успіх, то не втратив би закріплення у Куп’янську, яке мав ще два місяці тому.

"Всі спроби росіян повернутися в місто наразі залишаються безрезультатними", - підкреслив він.

Куп'янський напрямок

Куп’янськ є стратегічно важливим логістичним вузлом на Харківщині, тому російські війська регулярно намагаються відновити там присутність після втрати позицій.

Упродовж останніх місяців окупанти активізували бойові дії на цьому напрямку, роблячи ставку на інфільтраційні групи та тиск з флангів.

Раніше українські військові неодноразово повідомляли, що спроби прориву в Куп’янськ завершуються значними втратами для РФ, а місто залишається під контролем Сил оборони.