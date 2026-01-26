ua en ru
ССО вибили окупантів із позицій у Куп’янську: є полонені

Україна, Понеділок 26 січня 2026 11:00
ССО вибили окупантів із позицій у Куп’янську: є полонені Ілюстративне фото: ССО вибили окупантів із позицій у Куп’янську (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Група спеціального призначення 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ провела успішні спеціальні дії у місті Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Під час розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили групу російських військовослужбовців, які утримували позиції у зруйнованому супермаркеті та житловому будинку поруч.

У результаті прямих дій:

  • знищено 2 військовослужбовців противника;
  • 2 окупантів взято в полон.

У ССО зазначили, що дії групи спецпризначення сприяли суміжним підрозділам Сил оборони у звільненні центральної частини Куп’янська.
Що відбувається в Куп'янську

Раніше командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявляв, що українські сили контролюють центральну частину Куп’янська. За його словами, підрозділи бригади "Хартія" продовжують операцію з очищення міста від противника, тоді як російські війська активно застосовують FPV-дрони.

Водночас Віктор Трегубов повідомляв, що в місті все ще перебувають кілька десятків окупантів, а заяви РФ про нібито "захоплення" Куп’янська не відповідають дійсності. За його словами, повна зачистка від диверсійних груп може тривати певний час.

Трегубов уточнив, що основні сили противника зосереджені в одному з міських кварталів.

"Більшість ворожих військових перебуває в центрі міста, в одному кварталі багатоповерхової забудови. Завдання - завершити його зачистку, по можливості без втрат серед українських захисників", - зазначив він.

Крім того, окупанти посилили тиск на позиції ЗСУ на східному березі річки Оскіл, однак українські військові утримують контроль над ситуацією. Раніше в межах операції з деблокування міста захисники також встановили контроль над будівлею Куп’янської міської ради.

