У ЦПД спростували брехню Герасимова про "взяття" Куп’янська-Вузлового

Заяви російського Генштабу про нібито "захоплення" Куп’янська-Вузлового не відповідають дійсності. Місто перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Фейкові перемоги для Путіна

Керівник ЦПД повідомив, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов продовжує створювати для російського диктатора Володимира Путіна "паралельну реальність". Поширена окупантами інформація про "контроль над Куп’янськом-Вузловим" є цілковитою брехнею.

За словами Коваленка, реальна ситуація на фронті інакше:

Куп’янськ-Вузловий залишається під повним контролем України.

У Куп’янську українські сили завершують зачистку від недобитків російських підрозділів.

Жодного "блокування" 800 бійців ЗСУ, про яке заявляв Герасимов, не існує.

Мета російської дезінформації

У РНБО підкреслюють, що головне завдання цих фейків - внутрішня аудиторія РФ. Кремлю потрібно демонструвати "прориви на фронті" власному населенню на тлі відсутності реальних успіхів.

Крім того, окупанти планують масштабувати цю брехню на Захід через мережі ботоферм. Розрахунок робиться на те, що іноземна аудиторія не буде детально розбиратися в географії та реальному стані справ на Харківщині.

Що заявила російська сторона: контекст

Раніше Герасимов відзвітував про нібито взяття під контроль 17 населених пунктів від початку січня 2026 року.

Зокрема, він стверджував про захоплення понад 50 кв. км території, наступ на Запоріжжі та бої в районі Добропілля.

Українська сторона закликає довіряти лише офіційним зведенням Генштабу ЗСУ та не поширювати пропаганду ворога.