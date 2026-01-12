Прапор України над Куп’янськом: військові закріпилися в центрі міста

Українські військові встановили контроль над будівлею міської ради Куп’янська. Операція відбулася в межах деблокування міста під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

"Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів - усьому, що ми називаємо методом “Хартії”, - можна успішно зупиняти і знищувати ворога, - зазначив командир 2-го корпусу НГУ "Хартія", полковник Ігор Оболєнський.

Воїни Розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади «Хартія» підняли державний прапор України над будівлею мерії в центрі Куп’янська. Наразі українські підрозділи завершують зачистку міста від залишків ворожих сил.

Бої за Куп'янськ

Раніше начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що російські війська нарощують тиск у Куп’янському районі, однак усі спроби прориву безпосередньо до міста зазнають невдачі. За його словами, Сили оборони повністю контролюють ситуацію та ефективно зривають інфільтраційні дії противника.

Водночас армія РФ значно активізувала авіаційні удари на Куп’янському й Лиманському напрямках, намагаючись витіснити українські підрозділи з лівого берега. Трегубов зазначив, що таким чином ворог прагне змінити перебіг бойових дій на цій ділянці фронту.

Він також нагадав, що Угруповання об’єднаних сил уже спростовувало фейкові заяви російської пропаганди про нібито захоплення Куп’янська. За його словами, повне зачищення міста від залишків ворожих груп може тривати ще кілька тижнів.

Крім того, російські війська посилили тиск на позиції ЗСУ на східному березі річки Оскіл поблизу Куп’янська. Попри спроби переправи через кригу, українські захисники зберігають контроль над обстановкою.