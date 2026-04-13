Навіщо Україні космічні війська та до чого тут "Орєшнік": пояснення нардепа

08:40 13.04.2026 Пн
Новий рід військ зможе перехоплювати ракет в космосі?
aimg Василина Копитко
Навіщо Україні космічні війська та до чого тут "Орєшнік": пояснення нардепа Фото: Федір Веніславський, народний депутат (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна хоче створити власні космічні війська. Це, серед іншого, пов'язано з протидією російським ракетам "Орєшнік".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив народний депутат Федір Веніславський, який очолює підкомітет з держбезпеки оборонного комітету ВР.

Юридичний вимір та протидія "Орєшніку"

Траєкторія ракети "Орєшнік" проходить на висоті понад 100 км, тобто у космосі, який не обмежений державними кордонами. Натомість наземня українська ППО працює на висотах до 30-40 кілометрів.

"Тому, питання необхідності створення Космічних Сил ЗСУ має на меті, в тому числі, юридичну легалізацію діяльності ЗСУ в новому військовому домені - космічному", - пояснив нардеп в інтерв'ю РБК-Україна.

Щоб ефективно знищувати подібні цілі, перехоплення має відбуватися ще до моменту розділення бойових блоків у космосі. За словами нардепа, збити один ракетоносій на висоті понад 100 км значно легше, ніж намагатися знищити шість гіперзвукових маневрових блоків під час їхнього падіння. Але наразі йдеться про раннє попередження.

"Перш за все, це раннє інформування про запуск та попередження населення про загрозу ракетних нападів з боку ворога з використанням балістики, в тому числі й аеробалістичних ракет", - зазначив він.

Незалежність у розвідці та зв'язку

Наразі для раннього попередження про запуск балістики Україна покладається на орендовані супутники або дані від партнерів, що несе певні ризики.

У минулому, як нагадав Веніславський, вже траплялися випадки, коли союзники робили паузи в передачі розвідданих, а робота системи Starlink тимчасово обмежувалася, що порушувало координацію дій військових.

"А власні телекомунікаційні супутники забезпечать повністю захищений звʼязок і для керівництва держави, і для військового керівництва", - сказав він.

Навіщо Україні космічні війська та до чого тут "Орєшнік": пояснення нардепа

Україна планує створити власні космічні війська (Інфографіка РБК-Україна)

Плани щодо створення космічних військ

Про створення космічних військ в Україні заговорили ще минулого року. Зокрема, в програмі уряду було заплановано, що такий рід військ з'явиться вже до кінця 2025 року. Але поки що цей пункт програми уряду не був реалізований.

Також минулого року в Міноборони створили Управління космічної політики. Воно мало зосередитися на трьох ключових напрямках:

  • формуванні нормативно-правової бази для розвитку космічних спроможностей війська,
  • пошуку та інтеграції передових технологій спільно з науковцями;
  • налагодженні міжнародних і комерційних партнерств для постачання необхідних даних та обладнання.

Ця структура була потрібна Міноборони, щоб стати замовником космічної техніки та програмного забезпечення для потреб Сил оборони.

