ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зачем Украине космические войска и при чем здесь "Орешник": объяснение нардепа

08:40 13.04.2026 Пн
3 мин
Новый род войск сможет перехватывать ракеты в космосе?
Василина Копытко
Фото: Федор Вениславский, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина хочет создать собственные космические войска. Это, среди прочего, связано с противодействием российским ракетам "Орешник".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил народный депутат Федор Вениславский, который возглавляет подкомитет по госбезопасности оборонного комитета ВР.

Юридическое измерение и противодействие "Орешнику"

Траектория ракеты "Орешник" проходит на высоте более 100 км, то есть в космосе, который не ограничен государственными границами. Но наземная украинская ПВО работает на высотах до 30-40 километров.

"Поэтому, вопрос необходимости создания Космических Сил ВСУ имеет целью, в том числе, юридическую легализацию деятельности ВСУ в новом военном домене - космическом", - пояснил нардеп в интервью РБК-Украина.

Чтобы эффективно уничтожать подобные цели, перехват должен происходить еще до момента разделения боевых блоков в космосе. По словам нардепа, сбить один ракетоноситель на высоте более 100 км значительно легче, чем пытаться уничтожить шесть гиперзвуковых маневровых блоков во время их падения. Но сейчас речь идет о раннем предупреждении.

"Прежде всего, это раннее информирование о запуске и предупреждение населения об угрозе ракетных нападений со стороны врага с использованием баллистики, в том числе и аэробаллистических ракет", - отметил он.

Независимость в разведке и связи

Сейчас для раннего предупреждения о запуске баллистики Украина полагается на арендованные спутники или данные от партнеров, что несет определенные риски.

В прошлом, как напомнил Вениславский, уже случались случаи, когда союзники делали паузы в передаче разведданных, а работа системы Starlink временно ограничивалась, что нарушало координацию действий военных.

"А собственные телекоммуникационные спутники обеспечат полностью защищенную связь и для руководства государства, и для военного руководства", - сказал он.

Зачем Украине космические войска и при чем здесь &quot;Орешник&quot;: объяснение нардепа

Украина планирует создать собственные космические войска (Инфографика РБК-Украина)

Планы по созданию космических войск

О создании космических войск в Украине заговорили еще в прошлом году. В частности, в программе правительства было запланировано, что такой род войск появится уже к концу 2025 года. Но пока что этот пункт программы правительства не был реализован.

Также в прошлом году в Минобороны создали Управление космической политики. Оно должно было сосредоточиться на трех ключевых направлениях:

  • формировании нормативно-правовой базы для развития космических возможностей войска,
  • поиске и интеграции передовых технологий совместно с учеными;
  • налаживании международных и коммерческих партнерств для поставки необходимых данных и оборудования.

Эта структура была нужна Минобороны, чтобы стать заказчиком космической техники и программного обеспечения для нужд Сил обороны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Космическая разведка Ракета Орешник
