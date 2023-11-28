Стандарти НАТО в Україні. ЗСУ тепер проводитимуть "повітряні та космічні операції"

У Міністерстві оборони України та Збройних силах запровадили ще низку стандартів НАТО. Серед оновлених доктрин застосовуватиметься поняття "повітряних та космічних операцій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України .

В оборонному відомстві уточнили, що у жовтні - листопаді було введено ще чотири стандарти НАТО. Серед них:

"Повітряні та космічні операції" (стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об'єднаних операцій).

(стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об'єднаних операцій). "Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі" (здійснення стандартизованої підготовки під час підготовки до ведення бойових дій у великих населених пунктах).

(здійснення стандартизованої підготовки під час підготовки до ведення бойових дій у великих населених пунктах). "Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО" (забезпечення командирів та їх штабів керівництвом щодо планування, координації та виконання повітрянодесантних операцій).

(забезпечення командирів та їх штабів керівництвом щодо планування, координації та виконання повітрянодесантних операцій). "Проведення сухопутних тактичних дій" (забезпечення керівництвом щодо планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації обстановки, які можуть виникати в рамках будь-якої операції та в межах будь-якої кампанії).

Стандарти НАТО в Україні

Зазначимо, що всього у Північноатлантичному альянсі існує 1135 стандартів. Наразі у Збройних силах України та Міноборони було введено вже 280 із них, що становить близько чверті від загальної кількості.

174 були запроваджені в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти НАТО);

106 - так званих "ініціативних", які впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

При цьому в МОУ нагадали, що ще у лютому цього року налічувалося лише 77 стандартів, запроваджених у рамках Цілей партнерства, але "повномасштабна війна не зупинила процесу інтеграції України в Північноатлантичний простір".

Також оборонному відомству наголошують, що запровадження стандартів НАТО у складові сектору безпеки та оборони є пріоритетним завданням для України на шляху до членства в НАТО.