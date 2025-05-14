Супутники, розвідка і оборона неба: що робитиме нове управління Міноборони

У березні в Україні створили Управління космічної політики. Тепер стало відомо, хто увійде до складу нової структури та чим вона займатиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

За словами Міноборони, у сучасній війні розвиток космічних спроможностей став критично важливим. Саме тому багато країн створюють окремі космічні командування або сили. Тому і в Україні з'явилося своє Управління космічної політики.

Нова структура необхідна Україні, щоб закрити три основні потреби у космосі - у супутниковому зв'язку, розвідці та ранньому попередженню про ракетну небезпеку. Адже супутниковий зв'язок - одна з найважливіших потреб сучасного війська. Розвідка - основа ефективного планування операцій. А оперативне виявлення пусків ракет критично важливе для роботи систем ППО та збереження життів українців.

Що таке Управління космічної політики

"Управління космічної політики у сфері оборони - це центр компетенцій, який забезпечить узгодженість зусиль у сфері військового космосу та стане майданчиком взаємодії з усіма учасниками космічної екосистеми", - розповіли в міністерстві.

Його учасниками будуть:

органи військового управління сил безпеки та оборони;

Державне космічне агентство України;

державні установи, дотичні до сфери космічної діяльності;

країни-партнери - через спільні програми та обмін даними;

підприємства, які розробляють інноваційні технології, супутникові системи, надають послуги з космічного моніторингу;

університети, дослідницькі центри та лабораторії, які працюють над створенням нових рішень у космічній галузі.

Чим займатиметься Управління космічної політики

Управління працюватиме за трьома основними напрямками, говорять у Міноборони.

По-перше, воно удосконалюватиме нормативно-правову базу та розроблятиме документи для розвитку космічних спроможностей війська.

Другим напрямком роботи відомства буде технологічна експертиза. Управління співпрацюватиме з науковими установами, центрами та розробниками - шукатиме перспективні технології, фахівців для інтеграції в оборону.

Також управління налагоджуватиме партнерства з міжнародними урядовими та комерційними структурами, укладатиме контракти на постачання технологій і даних.

Скільки людей працюватиме та як фінансуватимуть Управління

Наразі команда Управління майже сформована й налічуватиме близько 20 фахівців із глибокою спеціалізацією та практичним досвідом, говорять у Міноборони. До її складу увійдуть військові юристи, експерти у таких галузях, як супутниковий зв’язок, дистанційне зондування Землі, навігація, та спеціалісти, відповідальні за взаємодію з постачальниками оборонного сектору.

Фінансування Управління космічної політики відбуватиметься в межах наявного бюджету Міноборони шляхом перерозподілу ресурсів.