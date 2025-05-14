Супутники, розвідка і оборона неба: що робитиме нове управління Міноборони
У березні в Україні створили Управління космічної політики. Тепер стало відомо, хто увійде до складу нової структури та чим вона займатиметься.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
За словами Міноборони, у сучасній війні розвиток космічних спроможностей став критично важливим. Саме тому багато країн створюють окремі космічні командування або сили. Тому і в Україні з'явилося своє Управління космічної політики.
Нова структура необхідна Україні, щоб закрити три основні потреби у космосі - у супутниковому зв'язку, розвідці та ранньому попередженню про ракетну небезпеку. Адже супутниковий зв'язок - одна з найважливіших потреб сучасного війська. Розвідка - основа ефективного планування операцій. А оперативне виявлення пусків ракет критично важливе для роботи систем ППО та збереження життів українців.
Що таке Управління космічної політики
"Управління космічної політики у сфері оборони - це центр компетенцій, який забезпечить узгодженість зусиль у сфері військового космосу та стане майданчиком взаємодії з усіма учасниками космічної екосистеми", - розповіли в міністерстві.
Його учасниками будуть:
- органи військового управління сил безпеки та оборони;
- Державне космічне агентство України;
- державні установи, дотичні до сфери космічної діяльності;
- країни-партнери - через спільні програми та обмін даними;
- підприємства, які розробляють інноваційні технології, супутникові системи, надають послуги з космічного моніторингу;
- університети, дослідницькі центри та лабораторії, які працюють над створенням нових рішень у космічній галузі.
Чим займатиметься Управління космічної політики
Управління працюватиме за трьома основними напрямками, говорять у Міноборони.
По-перше, воно удосконалюватиме нормативно-правову базу та розроблятиме документи для розвитку космічних спроможностей війська.
Другим напрямком роботи відомства буде технологічна експертиза. Управління співпрацюватиме з науковими установами, центрами та розробниками - шукатиме перспективні технології, фахівців для інтеграції в оборону.
Також управління налагоджуватиме партнерства з міжнародними урядовими та комерційними структурами, укладатиме контракти на постачання технологій і даних.
Скільки людей працюватиме та як фінансуватимуть Управління
Наразі команда Управління майже сформована й налічуватиме близько 20 фахівців із глибокою спеціалізацією та практичним досвідом, говорять у Міноборони. До її складу увійдуть військові юристи, експерти у таких галузях, як супутниковий зв’язок, дистанційне зондування Землі, навігація, та спеціалісти, відповідальні за взаємодію з постачальниками оборонного сектору.
Фінансування Управління космічної політики відбуватиметься в межах наявного бюджету Міноборони шляхом перерозподілу ресурсів.
Створення Управління
Нагадаємо, 29 березня, під час міжнародного форуму Space For Ukraine заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про створення Управління космічної політики.
Тоді вона зазначила, що за допомогою нової структури Міноборони прагне стати основним замовником космічної техніки та програмного забезпечення для потреб Сил оборони.
Також вона натякнула на можливу появу нового виду військ.
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