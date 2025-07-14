Внесок у космічну оборону: Данія забезпечить Україну супутниковим зв’язком

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

Як зазначив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, за допомогою такого рішення Данія зробить свій внесок у космічну оборону України.

"Космос - це сфера, яка дедалі більше потребує уваги оборонної політики. У тісній співпраці з Агентством ЄС з питань оборони Данія тепер сприяє зміцненню супутникового зв’язку України в її обороні проти Росії. Космічні рішення мають величезний потенціал, який може сприяти зміцненню оборони України, Данії та Європи", - заявив він.

Зазначається, що у межах проєкту ЗСУ отримає доступ до спеціальних терміналів доступу до супутникового зв’язку.

"Це значною мірою сприятиме здатності України продовжувати свою боротьбу за свободу проти незаконного російського вторгнення. Термінали забезпечать надійний і безпечний зв’язок, який може мати вирішальне значення для проведення військових операцій. Це рішення затребуване Україною", - повідомили в Міноборони Данії.

Як уточнили у відомстві, представники EDA очікують, що інші країни ЄС візьмуть приклад з Данії та розглянуть можливість аналогічних проєктів для ЗСУ.