США готуються до війни на орбіті? у "Золотий купол" додадуть космічні системи

За словами керівника програми, генерала Космічних сил США Майкла Гетлейна, вартість проєкту зросла до 185 млрд доларів, зокрема через додаткові 10 млрд доларів, спрямовані на розвиток ключових космічних компонентів.

"Нас попросили прискорити розвиток деяких космічних можливостей", - зазначив він, виступаючи на конференції McAleese Defense Programs Conference в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Йдеться про розширення наземних засобів оборони, таких як перехоплювальні ракети, датчики та системи управління, а також додавання космічних елементів, призначених для виявлення, відстеження та потенційного протидії загрозам, що надходять з орбіти. До них належатимуть сучасні супутникові мережі та озброєння на орбіті, щодо якого досі точаться суперечки.

Гетлейн зазначив, що нові можливості потрібні на тлі зростання загроз, пов’язаних із розвитком гіперзвукової зброї.

Серед ключових напрямів фінансування - програми відстеження ракет, космічна мережа передачі даних і система HBTSS, призначена для виявлення гіперзвукових і балістичних цілей.

До проєкту вже долучилися великі оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin, RTX та Northrop Grumman.

Керівник програми також підкреслив, що повноцінна система ПРО має бути створена протягом наступного десятиліття.

"Вони не оцінюють те, що я створюю", - додав Гетлейн, коментуючи оцінки вартості програми, які перевищують 1 трлн доларів.

За його словами, ключову роль у проєкті відіграє система управління, яку він назвав "секретним інгредієнтом" "Золотого купола".

Водночас одним із найбільших викликів залишаються космічні перехоплювачі, зокрема питання їхньої вартості та масштабування.