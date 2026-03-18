Навіщо Україна переходить на 12-річну школу і кого зміни чекають уже в 2026-му

Перехід української системи освіти на 12-річне навчання є стратегічною умовою для вступу України до ЄС та остаточним розривом із радянським минулим.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час зустрічі із журналістами, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Головне: Європейський стандарт: 12-річна школа - це вимога для визнання українських атестатів у світі. Наразі 11-річна система зберігається переважно в РФ та Білорусі.

Профільна освіта: Після 9 класу учні обиратимуть між академічними ліцеями (підготовка до вишу) та професійними коледжами.

Старт "пілота": У вересні 2026 року до реформи долучаться понад 150 ліцеїв по всій країні.

Повноцінний запуск: Нова модель старшої школи запрацює для всіх з 2027 року.

Навіщо Україні 12-річна школа: позиція МОН

Оксен Лісовий наголосив, що трансформація освіти стоїть в одному ряду з реформами судової та економічної сфер. За його словами, 12-річка - це не просто збільшення терміну навчання, а зміна самої філософії освіти.

"Сьогодні трансформація освіти є такою ж важливою умовою євроінтеграції України, як і зміни в судовій чи економічній сферах. Зокрема, перехід на 12-річну школу - це не про "додатковий рік", а про приведення системи до європейського стандарту, що спрощує визнання українських документів у світі і водночас означає відхід від застарілої радянської моделі", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що 11-річна освітня система сьогодні зберігається переважно в країнах, що залишаються в логіці минулого - у Росії та Білорусі.

"Ми обрали рухатися вперед і впроваджуємо підходи, які застосовуються в освітніх системах західних країн Європи. Ці зміни можуть бути менш помітними в інформаційному просторі, ніж інші реформи, але вони мають чіткі показники, і їх виконання є важливою частиною нашого руху до членства в ЄС", - додав Лісовий.

Що зміниться для учнів

Реформа передбачає створення профільної середньої освіти. Замість вивчення 20+ обов'язкових предметів у 10-12 класах, школярі зможуть самостійно вибирати профіль навчання:

Спеціалізація: Поглиблене вивчення предметів, які потрібні для майбутньої професії (наприклад, STEM, ІТ або лінгвістика).

Скорочення навантаження: Відмова від непрофільних дисциплін на користь якісної підготовки до університету без репетиторів.

Три роки замість двох: 12-й рік навчання дозволить розвантажити програму, яка зараз є занадто щільною для двох років старшої школи.

Підготовка вже триває

Масштабне впровадження реформи почнеться у 2027 році, проте підготовчий етап уже запущено.

2025 рік: "Передпілотування" в перших 30 закладах освіти.

2026 рік: До проекту долучаться ще 150 ліцеїв, які тестуватимуть нові навчальні плани, матеріали та підходи до вибору предметів учнями.

Відповідно, зміни для школярів пілотних закладів настануть уже з вересня 2026-го. Із повним переліком цих ліцеїв можна ознайомитися за посиланням.

Пілотний проект дозволить виявити та виправити можливі помилки до того, як реформа стане обов'язковою для кожного українського школяра.