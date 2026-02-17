ua en ru
У деяких школах Вінниці скасовують 10-11 класи: де тепер навчатимуться старшокласники

Вівторок 17 лютого 2026 20:44
UA EN RU
У деяких школах Вінниці скасовують 10-11 класи: де тепер навчатимуться старшокласники Фото: Частина шкіл у Вінниці не набиратиме учнів до 10-х класів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 вересня 2026 року частина шкіл у Вінниці припинить набір до 10-х класів і працюватиме лише як базові ліцеї. Старшокласники навчатимуться у визначених профільних закладах, обираючи академічний або професійний напрям.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Суспільне Вінниця".

Читайте також: Чи закриватимуть школи: МОН пояснило суть реформи старшої освіти

Що зміниться з нового навчального року

За словами керівниці міського департаменту освіти Оксани Яценко, реформа старшої школи триває з 2018 року та відповідає концепції Нової української школи.

Відповідно до законодавства, школи мають бути поділені на:

  • початкові;
  • базові (1-9 класи);
  • профільні (10-11 класи).

При визначенні типу закладу враховували:

  • вимоги законодавства;
  • територіальну доступність;
  • матеріально-технічну базу;
  • кадрове забезпечення.

"Школа початкова не може бути розташована далеко від місця проживання дітей. Водночас профільна школа повинна мати відповідну матеріальну базу і педагогів для якісного навчання", - пояснила Яценко.

Дев’ять профільних ліцеїв у місті

Після 9-го класу учні обиратимуть профіль навчання в межах кластерів:

  • STEM;
  • мовно-літературний;
  • соціально-гуманітарний.

У 2026-2027 навчальному році набір до 10-х класів здійснюватимуть дев’ять ліцеїв міста, зокрема:

  • гуманітарний ліцей №1 імені М.І. Пирогова;
  • ліцей №7 імені О. Сухомовського;
  • ліцей №13;
  • фізико-математичний ліцей №17;
  • ліцей №23;
  • ліцей №30 імені Т. Шевченка;
  • ліцей №31;
  • ліцей №35;
  • технічний ліцей.

Кількість і напрями профілів залежатимуть від попиту учнів.

"Ми проведемо опитування і побачимо, на які профілі є попит. Можливо, деякі предмети і не будуть існувати", - зазначила Яценко.

Як реагують учні

Для багатьох дев’ятикласників зміни стали несподіванкою.

Учень ліцею №2 Євген Баранов планує обрати фізико-математичний або технічний ліцей.

"Я хотів закінчити 11-й клас тут, але доведеться переходити. Це нові можливості і новий досвід", - сказав він.

Інший учень, Роман Махновецький, після 9-го класу планує вступати до коледжу, щоб здобути ІТ-освіту.

Дев’ятикласниця Дарина Лукасевич обрала хіміко-біологічний профіль у ліцеї №23, оскільки планує вступати на стоматолога. Водночас вона зізнається, що хотіла б залишитися у своїй школі.

Анастасія Откидач планує вступ до Львівського ліцею імені Героїв Крут і хоче пов’язати майбутнє з військовою службою.

Реакція батьків

Батьки визнають, що перехід до нової моделі викликає хвилювання.

Мама дев’ятикласниці Христина Котощук зазначила, що родина розуміє важливість реформи, але новий етап є психологічно складним для дітей.

Інші батьки розповіли, що на батьківських зборах детально пояснили механізм переходу та перелік ліцеїв, які здійснюватимуть набір до 10-11 класів.

Чи вистачить місць

У 2026 році у Вінницькій громаді налічується 4 363 дев’ятикласники. У міськраді запевняють, що всі охочі зможуть продовжити навчання у 10 класі.

За словами Оксани Яценко, близько 40-45% учнів традиційно обирають коледжі або заклади професійно-технічної освіти. Проте навіть ті, хто змінить рішення, зможуть подати заяву до ліцеїв до кінця червня.

"Всі діти, які захочуть отримувати повну загальну середню освіту в школі, будуть зараховані", - наголосила вона.

Таким чином, з 1 вересня 2026 року у Вінниці остаточно запрацює нова модель старшої профільної школи, яка передбачає свідомий вибір напряму навчання після 9 класу та концентрацію ресурсів у визначених ліцеях.

Раніше РБК-Україна розповідало про підготовку нової навчальної програми для 10-12 класів, яка передбачає більше свободи у виборі предметів і зменшення навантаження на учнів. У МОН спростували міф про "скасування" природничих наук та пояснили, що вони залишаються обов’язковими у 10-11 класах, а в 12-му - залежно від профілю.

Також визначено перелік обов’язкових дисциплін для всіх старшокласників, а реформа має на меті дати учням можливість поглиблено вивчати профільні предмети та краще підготуватися до майбутньої професії.

