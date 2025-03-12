Міфи та реальність: що чекає на учнів 10-12 класів після реформи освіти

В Україні готують нову навчальну програму для старшокласників, що передбачає більше свободи у виборі предметів та зменшення навантаження. Навколо нововведень уже існує багато міфів.

Які зміни чекають на учнів 10-12 класів, і які предмети будуть обов'язковими, розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Природничі науки залишаються обов'язковими

Один із найпоширеніших міфів про реформу старшої школи - це відсутність природничих наук у 10-12 класах. Насправді природничі предмети залишаються важливою частиною навчання. У 10-11 класах вони будуть обов'язковими для всіх учнів, а в 12 класі - для тих, хто обрав природничий профіль або хоче вивчати ці предмети на вибірковому рівні.

Обов'язкові предмети

Усі учні 10-12 класів, незалежно від обраного профілю, вивчатимуть:

українську мову та літературу,

історію та громадянську освіту,

математику,

іноземні мови,

захист України,

фізичну культуру.

Ці предмети забезпечують необхідну базову освіту для кожної людини та підготовку до майбутнього, незалежно від професії, зазначають в МОН.

Переваги реформи

Реформа старшої школи спрямована на зменшення навантаження на учнів, забезпечення кращої підготовки з профільних предметів та індивідуальний підхід до кожного учня. Старшокласники матимуть можливість поглиблено вивчати профільні дисципліни, зменшити потребу в репетиторах і підвищити якість освіти.

Реформа дозволяє адаптувати навчання до інтересів та потреб учнів. Кожен учень зможе обирати профільні та вибіркові курси, що дозволить зосередитися на тих предметах, які важливі для майбутнього навчання та професійного розвитку.

МОН активно працює над підготовкою до впровадження реформи, розробляючи нову освітню програму, методичні матеріали та пілотування.