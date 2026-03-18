Зачем Украина переходит на 12-летнюю школу и кого изменения ждут уже в 2026-м

13:55 18.03.2026 Ср
"11-летнее образование остается в логике прошлого - в РФ и Беларуси", - Оксен Лисовой
К пилотной программе в этом году присоединится еще 150 лицеев (фото: Getty Images)

Переход украинской системы образования на 12-летнее обучение является стратегическим условием для вступления Украины в ЕС и окончательным разрывом с советским прошлым.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время встречи с журналистами, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Главное:

  • Европейский стандарт: 12-летняя школа - это требование для признания украинских аттестатов в мире. Сейчас 11-летняя система сохраняется преимущественно в РФ и Беларуси.
  • Профильное образование: После 9 класса ученики будут выбирать между академическими лицеями (подготовка к вузу) и профессиональными колледжами.
  • Старт "пилота": В сентябре 2026 года к реформе присоединятся более 150 лицеев по всей стране.
  • Полноценный запуск: Новая модель старшей школы заработает для всех с 2027 года.

Зачем Украине 12-летняя школа: позиция МОН

Оксен Лисовой отметил, что трансформация образования стоит в одном ряду с реформами судебной и экономической сфер. По его словам, 12-летка - это не просто увеличение срока обучения, а изменение самой философии образования.

"Сегодня трансформация образования является таким же важным условием евроинтеграции Украины, как и изменения в судебной или экономической сферах. В частности, переход на 12-летнюю школу - это не о "дополнительном годе", а о приведении системы к европейскому стандарту, что упрощает признание украинских документов в мире и одновременно означает отход от устаревшей советской модели", - отметил министр.

Он подчеркнул, что 11-летняя образовательная система сегодня сохраняется преимущественно в странах, остающихся в логике прошлого - в России и Беларуси.

"Мы выбрали двигаться вперед и внедряем подходы, которые применяются в образовательных системах западных стран Европы. Эти изменения могут быть менее заметными в информационном пространстве, чем другие реформы, но они имеют четкие показатели, и их выполнение является важной частью нашего движения к членству в ЕС", - добавил Лисовой.

Что изменится для учеников

Реформа предусматривает создание профильного среднего образования. Вместо изучения 20+ обязательных предметов в 10-12 классах, школьники смогут самостоятельно выбирать профиль обучения:

  • Специализация: Углубленное изучение предметов, которые нужны для будущей профессии (например, STEM, ІТ или лингвистика).
  • Сокращение нагрузки: Отказ от непрофильных дисциплин в пользу качественной подготовки к университету без репетиторов.
  • Три года вместо двух: 12-й год обучения позволит разгрузить программу, которая сейчас слишком плотная для двух лет старшей школы.
Подготовка уже идет

Масштабное внедрение реформы начнется в 2027 году, однако подготовительный этап уже запущен.

  • 2025 год: "Предпилотирования" в первых 30 учебных заведениях.
  • 2026 год: К проекту присоединятся еще 150 лицеев, которые будут тестировать новые учебные планы, материалы и подходы к выбору предметов учениками.

Соответственно, изменения для школьников пилотных заведений наступят уже с сентября 2026-го. С полным перечнем этих лицеев можно ознакомиться по ссылке.

Пилотный проект позволит выявить и исправить возможные ошибки до того, как реформа станет обязательной для каждого украинского школьника.

Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
