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МОН затвердило нову програму для старшої школи: що зміниться для учнів з 10 класу

П'ятниця 30 травня 2025 14:41
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МОН затвердило нову програму для старшої школи: що зміниться для учнів з 10 класу Фото: В України затвердили програму для учнів 10-12 класів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство освіти і науки (МОН) України затвердило Типову освітню програму для старшої профільної школи - ключовий документ для впровадження реформи "Нова українська школа" у 10-12 класах.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОН.

Що зміниться для учнів

Новий підхід передбачає більше гнучкості у виборі освітньої траєкторії:

  • вибір профілю - учні обирають один із кластерів (мовно-літературний, соціально-гуманітарний або STEM), який формує набір основних предметів;
  • поглиблене навчання - додаткові курси всередині профілю (наприклад, комбінаторний аналіз для математичного напряму);
  • вільний вибір позапрофільних курсів - наприклад, учень математичного профілю може обрати курс з театру.

Менше обов’язкових предметів

У 12 класі учні можуть мати лише 5-8 обов’язкових предметів замість 14, як було раніше.

Школи зможуть впроваджувати інтегровані курси, наприклад, природничі науки для гуманітаріїв або об'єднану мовно-літературну дисципліну для STEM-профілів.

Профільне навчання поділено на два цикли:

  • 10 клас - адаптаційний: усі мають однакову кількість годин на базові предмети, можуть змінити профіль;
  • 11-12 класи - профільний: більше годин на спеціалізацію, менше - на загальні предмети.

Школи отримують більше автономії - можуть створювати власні програми позапрофільних курсів, не обов’язково спираючись на затверджені модельні програми. Реформа стартує вже з нового навчального року.

Нагадаємо, реформа старшої школи в Україні стартує з 2027 року. Вона запроваджує профільне навчання для 10-12 класів. Обов’язковими залишаються українська мова, математика, історія, іноземна мова, фізична культура та "Захист України". У 10-11 класах всі учні також обов’язково вивчатимуть природничі науки. Реформа покликана надати школярам більше можливостей для вибору, зменшити навчальне навантаження та краще підготувати до майбутньої професії або навчання.

Також РБК-Україна писало про те, які зміни чекають на учнів.

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