МОН затвердило нову програму для старшої школи: що зміниться для учнів з 10 класу

Міністерство освіти і науки (МОН) України затвердило Типову освітню програму для старшої профільної школи - ключовий документ для впровадження реформи "Нова українська школа" у 10-12 класах.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОН .

Що зміниться для учнів

Новий підхід передбачає більше гнучкості у виборі освітньої траєкторії:

вибір профілю - учні обирають один із кластерів (мовно-літературний, соціально-гуманітарний або STEM), який формує набір основних предметів;

- учні обирають один із кластерів (мовно-літературний, соціально-гуманітарний або STEM), який формує набір основних предметів; поглиблене навчання - додаткові курси всередині профілю (наприклад, комбінаторний аналіз для математичного напряму);

- додаткові курси всередині профілю (наприклад, комбінаторний аналіз для математичного напряму); вільний вибір позапрофільних курсів - наприклад, учень математичного профілю може обрати курс з театру.

Менше обов’язкових предметів

У 12 класі учні можуть мати лише 5-8 обов’язкових предметів замість 14, як було раніше.

Школи зможуть впроваджувати інтегровані курси, наприклад, природничі науки для гуманітаріїв або об'єднану мовно-літературну дисципліну для STEM-профілів.

Профільне навчання поділено на два цикли:

10 клас - адаптаційний : усі мають однакову кількість годин на базові предмети, можуть змінити профіль;

: усі мають однакову кількість годин на базові предмети, можуть змінити профіль; 11-12 класи - профільний: більше годин на спеціалізацію, менше - на загальні предмети.

Школи отримують більше автономії - можуть створювати власні програми позапрофільних курсів, не обов’язково спираючись на затверджені модельні програми. Реформа стартує вже з нового навчального року.