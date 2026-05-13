Результати першого півфіналу "Євробачення-2026": хто вийшов у фінал

У Відні завершився перший півфінал ювілейного 70-го "Євробачення". За місце у гранд-фіналі боролися представники 15 країн, однак пройти далі змогли лише десять учасників.

РБК-Україна стежило за перебігом першого півфіналу “Євробачення-2026” і розповідає, кому вдалося пройти до фіналу.

Хто потрапив у фінал "Євробачення-2026"

Після всіх конкурсних номерів глядачі та журі визначили десять учасників, які продовжать боротьбу за перемогу:

Греція

Фінляндія

Бельгія

Швеція

Молдова

Ізраїль

Сербія

Хорватія

Литва

Польша

Результати першого півфіналу "Євробачення-2026" (скріншот)

Коли буде другий півфінал "Євробачення-2026"

Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 16 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як: