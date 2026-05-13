Результати першого півфіналу "Євробачення-2026": хто вийшов у фінал
00:19 13.05.2026 Ср
2 хв
Десять країн отримали шанс поборотися за перемогу у фіналі конкурсу
Результати першого півфіналу "Євробачення-2026" (фото: instagram.com/eurovision)
У Відні завершився перший півфінал ювілейного 70-го "Євробачення". За місце у гранд-фіналі боролися представники 15 країн, однак пройти далі змогли лише десять учасників.
РБК-Україна стежило за перебігом першого півфіналу “Євробачення-2026” і розповідає, кому вдалося пройти до фіналу.
Більше цікавого: Які країни ніколи не брали участь в "Євробаченні"
Хто потрапив у фінал "Євробачення-2026"
Після всіх конкурсних номерів глядачі та журі визначили десять учасників, які продовжать боротьбу за перемогу:
- Греція
- Фінляндія
- Бельгія
- Швеція
- Молдова
- Ізраїль
- Сербія
- Хорватія
- Литва
- Польша
Результати першого півфіналу "Євробачення-2026" (скріншот)
Коли буде другий півфінал "Євробачення-2026"
Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 16 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як:
- Азербайджан: Jiva - Just Go
- Болгарія: Dara - Bangaranga
- Вірменія: Simón - Paloma Rumba
- Люксембург: Eva Marija - "Mother Nature"
- Румунія: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
- Чехія: Daniel Žižka - Crossroads
- Швейцарія: Veronica Fusaro - Alice
- Албанія: Alis - "Nân"
- Австралія: Delta Goodrem - Eclipse
- Данія: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
- Кіпр: Antigoni - Jalla
- Латвія: Atvara - Ēnā
- Мальта: Aidan - "Bella"
- Норвегія: Jonas Lovv - Ya ya ya
- Україна: Leleka - Ridnym