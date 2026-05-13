Результати першого півфіналу "Євробачення-2026": хто вийшов у фінал

00:19 13.05.2026 Ср
2 хв
Десять країн отримали шанс поборотися за перемогу у фіналі конкурсу
aimg Іванна Пашкевич
Результати першого півфіналу "Євробачення-2026" (фото: instagram.com/eurovision)
У Відні завершився перший півфінал ювілейного 70-го "Євробачення". За місце у гранд-фіналі боролися представники 15 країн, однак пройти далі змогли лише десять учасників.

РБК-Україна стежило за перебігом першого півфіналу “Євробачення-2026” і розповідає, кому вдалося пройти до фіналу.

Хто потрапив у фінал "Євробачення-2026"

Після всіх конкурсних номерів глядачі та журі визначили десять учасників, які продовжать боротьбу за перемогу:

  • Греція
  • Фінляндія
  • Бельгія
  • Швеція
  • Молдова
  • Ізраїль
  • Сербія
  • Хорватія
  • Литва
  • Польша

Результати першого півфіналу "Євробачення-2026" (скріншот)

Коли буде другий півфінал "Євробачення-2026"

Другий півфінал пісенного дійства відбудеться у четвер, 16 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники таких країн як:

  1. Азербайджан: Jiva - Just Go
  2. Болгарія: Dara - Bangaranga
  3. Вірменія: Simón - Paloma Rumba
  4. Люксембург: Eva Marija - "Mother Nature"
  5. Румунія: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  6. Чехія: Daniel Žižka - Crossroads
  7. Швейцарія: Veronica Fusaro - Alice
  8. Албанія: Alis - "Nân"
  9. Австралія: Delta Goodrem - Eclipse
  10. Данія: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
  11. Кіпр: Antigoni - Jalla
  12. Латвія: Atvara - Ēnā
  13. Мальта: Aidan - "Bella"
  14. Норвегія: Jonas Lovv - Ya ya ya
  15. Україна: Leleka - Ridnym

