Навчання чи заробіток? З якого віку дозволено працювати в Україні та за яких умов

У деяких випадках у підлітків може постати потреба в підробітку чи навіть повноцінному заробітку. Проте зі скількох років можна працювати в Україні - знають не всі.
Докладніше про умови, дозволену тривалість праці та заборонені види робіт для неповнолітніх, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з Кодексом законів про працю України (КЗпП), неповнолітні особи (тобто ті, які не досягли віку 18 років) у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх.
Тим часом у галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов роботи вони користуються низкою суттєвих пільг, встановлених законодавством.
В цілому працювати в Україні дозволено з 16 років. Водночас існує декілька винятків:
Отже, за певних умов допускається навіть оформлення на роботу 14-річних учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів.
Згідно з чинним законодавством, неповнолітні українці можуть працювати лише скорочений робочий час:
"Якщо у вас працюють учні впродовж навчального року, максимальна тривалість їхнього робочого часу удвічі менша", - наголосили у прес-службі Державної служби України з питань праці.
Йдеться про такий робочий час:
Підлітки в Україні не можуть працювати:
Крім того, їх не можна залучати:
Важливо також і те, що працівники до 18 років не можуть переміщувати та підіймати речі вагою більше граничних норм.
При цьому вантажна робота обмежується за часом - не більше однієї третини робочого часу.
"Іншими словами, якщо працівник працює 7 годин на день, то вантажна робота не повинна тривати більше 2,3 години", - пояснили у Держпраці.
