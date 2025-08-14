Обучение или заработок? С какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условиях

В некоторых случаях у подростков может возникнуть потребность в подработке или даже полноценном заработке. Однако со скольки лет можно работать в Украине - знают не все.
Подробнее об условиях, разрешенной продолжительности труда и запрещенных видах работ для несовершеннолетних, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), несовершеннолетние лица (то есть не достигшие возраста 18 лет) в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним.
Между тем в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий работы они пользуются рядом существенных льгот, установленных законодательством.
В целом работать в Украине разрешено с 16 лет. В то же время существует несколько исключений:
Следовательно, при определенных условиях допускается даже оформление на работу 14-летних учеников общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений.
Согласно действующему законодательству, несовершеннолетние украинцы могут работать только сокращенное рабочее время:
"Если у вас работают ученики в течение учебного года, максимальная продолжительность их рабочего времени вдвое меньше", - подчеркнули в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам труда.
Речь идет о таком рабочем времени:
Подростки в Украине не могут работать:
Кроме того, их нельзя привлекать:
Важно также и то, что работники до 18 лет не могут перемещать и поднимать вещи весом больше предельных норм.
При этом грузовая работа ограничивается по времени - не более одной трети рабочего времени.
"Иными словами, если работник работает 7 часов в день, то грузовая работа не должна длиться более 2,3 часа", - объяснили в Гоструда.
