Встигнути до осені: де заробити підлітку і що важливо знати батькам

Для підлітків та молоді літо - ідеальний час, щоб знайти свою першу роботу. А для батьків - можливість прокачати фінансову грамотність дитини. Як обрати той вид заробітку, який вам підходить найкраще та накопичити кошти на бажану покупку?

За словами експертки, робота на літніх канікулах дає дитині можливість вперше спробувати свої сили у заробітку.

"Насправді, тут більше йдеться не про гроші, а про самостійність, відповідальність та корисний досвід, які необхідні підлітку, щоб підготуватись до дорослого життя. Тому батькам в жодному разі не варто відмовляти дитину, яка хоче працювати, словами: "Краще відпочинь, ще встигнеш наробитись!" Навпаки, підтримайте дитину у її прагненні", - радить Єлена Шепель.

Де можна знайти підробіток?

Варіантів роботи для підлітків та молоді в Україні існує багато. Це можуть бути різноманітні сезонні роботи, що пов’язані зі збором врожаю.

Або ж свою першу роботу можна обрати серед вакансій, які не потребують особливого досвіду - попрацювати офіціантом, кур’єром, прибиральником чи аніматором на дитячому майданчику.

"Це може бути й онлайн-заробіток. Сучасні підлітки та молодь мають хист до дизайну, копірайтингу, монтажу відео. Ці вміння можна швидко монетизувати, якщо фрілансити на платформах на кшталт Upwork чи Freelancehunt. Добре знаєте іноземну мову? Станьте репетитором для людини, яка хоче підтягнути свій рівень англійської. І не слід забувати про стару й добру допомогу сусідам та родичам. Вигуляти собаку, доглянути дітей, налаштувати гаджет, підстригти газон чи сходити за покупками - за все це можна отримувати платню", - радить менторка.

Цікава статистика

За даними опитування OLX Робота (спільно з McDonald’s), 69% українців почали працювати до 20 років. Причому 17% опитаних першу роботу знайшли у віці 14-16 років. 41% опитаних отримали першу роботу завдяки друзям та знайомим, 21% працевлаштувався за допомогою батьків.

Як визначитися з роботою?

Аби робота не перетворилась на каторгу, потрібно щоб вона хоч трішки подобалась. Тому спершу треба визначитись з тим, що вам дійсно подобається робити. Для цього створіть список того, що вмієте робити найкраще, або готові спробувати вперше.

"Після цього виберіть на чому робити акцент: на грошах чи професійному зростанні. Саме тут виникає різниця між роботою офіціантом та справою, яка дозволить прокачати ваші навички. У першому випадку ви отримаєте більше грошей. У другому - корисний досвід, який дасть змогу зрости в доходах у майбутньому. Якщо вам більше до вподоби останній варіант - напишіть список своїх навичок, хобі та інтересів і подумайте, як їх монетизувати. Залучайте до цього процесу друзів та батьків - вони можуть дати корисні поради", - радить Єлена Шепель.

Врахуйте свій темперамент

Обираючи першу роботу, обов'язково враховуйте свій темперамент. Якщо ви комунікабельна людина - вам буде легко працювати в колективі.

А от інтровертам краще виконувати індивідуальні завдання, подалі від колег. Чому це важливо? Тому що ігнорування власних рис характеру може призвести до швидкого вигорання і небажання займатись будь-якою роботою надалі.

Менторка з фінансового мислення Лена Шепель (фото надано автором)

Як накопичити потрібну суму?

Для підлітків і дорослих діють практично однакові рекомендації щодо накопичення коштів. Спочатку вам потрібно встановити фінансову ціль, а після цього почати використовувати принцип "Спершу заплати собі" (тобто спочатку відкласти частину зароблених коштів, а потім витрачати решту). Єдиний момент - коли кошти накопичують підлітки, їм потрібно відкладати не 10 класичних відсотків, а 30-50.

"Важливо вести простий облік доходів та витрат. Це потрібно для того, щоб було помітно скільки ви отримуєте доходів, скільки витрачаєте і як зростають ваші накопичення. Обов’язково відстежуйте прогрес в накопиченнях і хваліть себе за проміжні результати. Облік фінансів можна здійснювати в нотатках смартфона, або в таблиці Excel", - додає експертка.

Ще одна важлива порада: не зберігайте накопичення в готівці вдома - відкрийте для цього картку, або окрему банку чи конверт у банківському застосунку. Зберігати кошти в електронному вигляді потрібно задля безпеки й для того, щоб уникнути спокуси їх витратити.

Як батькам заохочувати дітей до фінансового зростання?

Батьки мають стати для дитини мотиватором і активно включитись в процес пошуку роботи. Якщо підліток мріє про подорож або купівлю нового смартфону, скажіть: "Якщо ти почнеш працювати й накопичиш половину коштів для досягнення своєї фінансової цілі, ми тебе підтримаємо і додамо стільки ж".

Єлена Шепель переконана, що під час літніх канікул батькам бажано частіше говорити з дітьми про гроші.

"Головне, щоб подібні розмови містили позитивні меседжі: "Ми в тебе віримо!", "Ти впораєшся". А от фрази на кшталт: "Ти зобов’язаний!" або "У тебе немає вибору" - говорити не варто. Подаруйте дитині віру у свої сили. Підтримуйте її та мотивуйте. Взагалі ж про гроші з дітьми треба говорити регулярно. Причому це має бути дружня розмова, а не лекція з настановами", - радить менторка.

Завдання батьків - допомогти дитині зрозуміти, як працює світ грошей. Тому хваліть дитину навіть за маленькі успіхи. А якщо перший досвід роботи буде невдалим - поясніть підлітку, що це просто спроба”.

Що каже закон?

Згідно з законодавством України, починаючи з 14 років підлітки можуть офіційно працювати, якщо мають письмовий дозвіл одного з батьків, або опікуна.

Але лише на легких роботах, які не шкодять здоров’ю та не заважають навчанню. З 16 років можливе самостійне працевлаштування за трудовим договором.

Наразі популярним серед підлітків є такий вид заробітку, як перепродаж одягу з секондхендів. Батькам потрібно розуміти, що коли дитина отримує на картку оплату від різних людей, це може розцінюватись як підприємницька діяльність.

Підприємницькою вважається діяльність, яка здійснена понад три рази. Людина, яка систематично отримує дохід без реєстрації ФОП може бути оштрафована на суму від 17 до 34 тисяч гривень. І хоча підлітки до 16 років не несуть адміністративну відповідальність за подібну діяльність, оштрафувати можуть їх батьків чи опікунів", - пояснює Шепель.

Що робити для того, щоб все було безпечно? Якщо у когось із батьків або близьких родичів є зареєстрований ФОП, гроші можна легально отримувати через них.

"Загалом підліткам бажано прокачувати свою фінансову грамотність та вивчати юридичну базу, щоб з досягненням повноліття вести підприємницьку діяльність впевнено та законно", - резюмує експертка.