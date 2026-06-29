Науседа нагадав Навроцькому, чому не варто сваритись із Зеленським

Навроцький прийняв колег у Юраті - президентській резиденції на узбережжі. До польського лідера приїхали президенти Литви, Латвії, Естонії та Румунії.

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Попереду саміт НАТО в Анкарі, тому країни східного флангу хочуть виступати єдиним фронтом. У Туреччині вони мають представити спільну позицію щодо захисту кордонів.

Канцелярія президента Польщі підтвердила порядок денний:

пріоритети регіональної співпраці;

безпека в басейнах Балтійського та Чорного морів;

ключові питання трансатлантичних відносин.

Науседа хоче помирити двох президентів

Відносини Варшави та Києва теж обговорювались між президентом Польщі Каролем Навроцьким та президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідер Литви запропонував свою допомогу і готовий стати посередником. Литва прагне зупинити охолодження відносин між стратегічними партнерами.

"У неформальній атмосфері ми також обговоримо це надзвичайно важливе для мене питання", – заявив литовський президент.

Минуле дуже важливе, але воно не повинно заважати, наголосив президент Литви. Сьогодні на першому місці - спільна безпека й російська агресія проти України залишається головною загрозою.

"Минуле має значення, але сьогодення ще важливіше, особливо поки триває жорстока війна Росії проти України", - наголосив Гітанас Науседа.