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Польща вимагає від Німеччини по 10 тисяч злотих на рік для кожної жертви нацизму

07:21 29.06.2026 Пн
2 хв
Чи прийме Берлін ультиматум Туска?
aimg Катерина Коваль
Польща вимагає від Німеччини по 10 тисяч злотих на рік для кожної жертви нацизму Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Варшава підготувала та передала Берліну детальний план фінансового забезпечення десятків тисяч польських громадян, які постраждали під час нацистської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Розмір виплат та загальна вартість компенсацій

Згідно з новим планом, польська сторона вимагає від уряду Німеччини виплачувати кожній живій жертві нацистського режиму суму у розмірі 10 тисяч злотих (близько 2333 євро) щорічно.

Виплати пропонується здійснювати через фонд "Польсько-німецьке примирення". Оскільки йдеться не про одноразову виплату, а про постійну щорічну підтримку, загальна сума компенсацій не матиме фіксованої межі, а обсяг видатків щороку зменшуватиметься через природне скорочення кількості постраждалих.

За дуже обережними оцінками, загальна вартість реалізації цього проєкту може сягнути близько 300 мільйонів євро. Якщо Берлін погодиться на ці умови, то вже у 2027 році з німецького бюджету доведеться виділити перші 100 мільйонів євро для покриття потреб усіх зареєстрованих жертв.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вимагає від Німеччини чіткого затвердження плану до кінця 2026 року, попереджаючи, що в іншому випадку Варшава розпочне фінансування виплат самостійно з власного бюджету.

Відмова від 200 мільйонів

Вимоги щодо конкретного розміру щорічних виплат продиктовані гострою внутрішньополітичною ситуацією в Польщі. Уряд Дональда Туска намагається уникнути звинувачень з боку опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS), яка під час перебування при владі виставляла Німеччині офіційний рахунок на класичні репарації в астрономічному розмірі 1,3 трильйона євро.

Саме через колосальний розрив між трильйонними вимогами попередників та можливостями Берліна Варшава прагне досягти такого формату фінансового "гуманітарного жесту", який би не сприймався у суспільстві як принизлива подачка.

З цієї причини ще у 2024 році Дональд Туск відхилив пропозицію тодішнього німецького канцлера Олафа Шольца щодо одноразової компенсації на загальну суму 200 мільйонів євро, вважаючи її недостатньою.

Нагадаємо, що спроби німецького уряду врегулювати питання виплат відбуваються на тлі активного діалогу щодо історичного минулого та спільної безпеки. Зокрема, нещодавно під час візиту до Гданська канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів паралель між післявоєнним німецько-польським примиренням та майбутнім України в Європі.

Він публічно висловив глибоку вдячність польському народові за те, що після жахливих злочинів, які німці скоїли у Польщі між 1939 і 1945 роками, двом державам вдалося досягти миру, добросусідства та дружби, що наразі слугує прикладом для підтримки України у її протистоянні російській агресії.

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