"Ми в цьому кращі": Рютте дав чіткий сигнал РФ перед самітом НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу мають намір значно посилити оборонно-промислове співробітництво, а РФ повинна зрозуміти - блок сильніший за її армію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його виступу у Вашингтоні.
Рютте заявив, що у Туреччині працюють близько 3000 компаній оборонно-промислового комплексу, які задіяні в роботі по всій території НАТО.
Щодо планів та мети зустрічі союзників 5-7 липня, генсек розповів про нові контракти та домовленості.
"На саміті ми проведемо великий день оборонної промисловості в перший день. Ви побачите величезну кількість нових контрактів, листів про наміри, а також підписання великих угод", - сказав Рютте.
Генсек НАТО наголосив, що такі кроки мають продемонструвати рішучість Альянсу як власним громадянам, так і Росії.
"Це дасть чіткий сигнал нашому мільярду громадян на території НАТО. Ми дійсно робимо те, що необхідно", - зазначив він.
Водночас Рютте звернувся й до Росії, заявивши про перевагу НАТО в оборонному виробництві.
"Це також сигнал росіянам: ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому кращі", - додав генеральний секретар Альянсу.
Що передувало
Як відоом, Марк Рютте напередодні відвідав Вашингтон. Його метою було зняття напруги між президентом США Дональдом Трампом та союзниками у Європі перед самітом в Анкарі, який пройде 5-7 липня.
Суперечки та непорозуміння між США та союзниками виникли після відмови ряду країн допомагати Трампу у воєнній кампанії проти Ірану. Зокрема, йдеться про розблокування Ормузької протоки.
Особливо Трамп образився на Францію, Німеччину, Британію, Італію.
Марк Рютте, перебуваючи у Вашингтоні, показав Трампу та його команді інфографіку, яка демонструвала збільшення витрат європейських країн на оборону, на чому наполягав раніше американський лідер.