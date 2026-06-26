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"Ми в цьому кращі": Рютте дав чіткий сигнал РФ перед самітом НАТО

01:47 26.06.2026 Пт
2 хв
У Туреччині 5-7 липня має пройти саміт союзників задля обговорення стратегії оборони
aimg Юлія Маловічко
"Ми в цьому кращі": Рютте дав чіткий сигнал РФ перед самітом НАТО Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу мають намір значно посилити оборонно-промислове співробітництво, а РФ повинна зрозуміти - блок сильніший за її армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його виступу у Вашингтоні.

Рютте заявив, що у Туреччині працюють близько 3000 компаній оборонно-промислового комплексу, які задіяні в роботі по всій території НАТО.

Щодо планів та мети зустрічі союзників 5-7 липня, генсек розповів про нові контракти та домовленості.

"На саміті ми проведемо великий день оборонної промисловості в перший день. Ви побачите величезну кількість нових контрактів, листів про наміри, а також підписання великих угод", - сказав Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що такі кроки мають продемонструвати рішучість Альянсу як власним громадянам, так і Росії.

"Це дасть чіткий сигнал нашому мільярду громадян на території НАТО. Ми дійсно робимо те, що необхідно", - зазначив він.

Водночас Рютте звернувся й до Росії, заявивши про перевагу НАТО в оборонному виробництві.

"Це також сигнал росіянам: ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому кращі", - додав генеральний секретар Альянсу.

Що передувало

Як відоом, Марк Рютте напередодні відвідав Вашингтон. Його метою було зняття напруги між президентом США Дональдом Трампом та союзниками у Європі перед самітом в Анкарі, який пройде 5-7 липня.

Суперечки та непорозуміння між США та союзниками виникли після відмови ряду країн допомагати Трампу у воєнній кампанії проти Ірану. Зокрема, йдеться про розблокування Ормузької протоки.

Особливо Трамп образився на Францію, Німеччину, Британію, Італію.

Марк Рютте, перебуваючи у Вашингтоні, показав Трампу та його команді інфографіку, яка демонструвала збільшення витрат європейських країн на оборону, на чому наполягав раніше американський лідер.

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НАТО Російська Федерація Марк Рютте
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