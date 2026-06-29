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Науседа напомнил Навроцкому, почему не стоит ссориться с Зеленским

07:48 29.06.2026 Пн
2 мин
На чем нужно сконцентрироваться по мнению президента Литвы?
aimg Филипп Бойко
Фото: президенты Украины и Литвы Зеленский и Науседа (Getty Images)

Президент Польши Кароль Навроцкий собрал лидеров четырех стран в срочную неформальную встречу. Главной темой обсуждения стала координация действий перед саммитом НАТО, но не обошлось без упоминания скандала с президентом Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Навроцкий принял коллег в Юрате – президентской резиденции на побережье. К польскому лидеру приехали президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии.

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Предстоит саммит НАТО в Анкаре, поэтому страны восточного фланга хотят выступать единым фронтом. В Турции они должны представить общую позицию по защите границ.

Канцелярия президента Польши подтвердила повестку дня:

  • приоритеты регионального сотрудничества;
  • безопасность в бассейнах Балтийского и Черного морей;
  • ключевые вопросы трансатлантических отношений.

Навсегда хочет помирить двух президентов

Отношения Варшавы и Киева тоже обсуждались между президентом Польши Каролем Навроцким и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидер Литвы предложил свою помощь и готов стать посредником. Литва стремится остановить охлаждение отношений между стратегическими партнерами.

"В неформальной атмосфере мы также обсудим этот чрезвычайно важный для меня вопрос", - заявил литовский президент.

Прошлое очень важно, но оно не должно мешать, подчеркнул президент Литвы. Сегодня на первом месте – общая безопасность и российская агрессия против Украины остается главной угрозой.

"Прошлое имеет значение, но настоящее еще важнее, особенно пока идет жестокая война России против Украины", - подчеркнул Гитанас Науседа.

Контекст новости

В Турции 5-7 июля должен пройти саммит союзников для обсуждения стратегии обороны. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО намерены значительно усилить оборонно-промышленное сотрудничество.

Однако между Польшей и Украиной разгорелся конфликт из-за названия одного из украинских подразделений "имени Героев УПА". В Варшаве это привело к всплеску возмущения и Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла.

Тогда украинский президент вернул награду в Варшаву через "Нову пошту". Польшу этот шаг возмутил, она восприняла его как еще одно оскорбление.

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