Науседа напомнил Навроцкому, почему не стоит ссориться с Зеленским

Навроцкий принял коллег в Юрате – президентской резиденции на побережье. К польскому лидеру приехали президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии.

Читайте также: Польша требует от Германии по 10 тысяч злотых в год для каждой жертвы нацизма

Предстоит саммит НАТО в Анкаре, поэтому страны восточного фланга хотят выступать единым фронтом. В Турции они должны представить общую позицию по защите границ.

Канцелярия президента Польши подтвердила повестку дня:

приоритеты регионального сотрудничества;

безопасность в бассейнах Балтийского и Черного морей;

ключевые вопросы трансатлантических отношений.

Навсегда хочет помирить двух президентов

Отношения Варшавы и Киева тоже обсуждались между президентом Польши Каролем Навроцким и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидер Литвы предложил свою помощь и готов стать посредником. Литва стремится остановить охлаждение отношений между стратегическими партнерами.

"В неформальной атмосфере мы также обсудим этот чрезвычайно важный для меня вопрос", - заявил литовский президент.

Прошлое очень важно, но оно не должно мешать, подчеркнул президент Литвы. Сегодня на первом месте – общая безопасность и российская агрессия против Украины остается главной угрозой.

"Прошлое имеет значение, но настоящее еще важнее, особенно пока идет жестокая война России против Украины", - подчеркнул Гитанас Науседа.