"Національний кешбек" можуть зупинити: уряд попередив, коли припинять нарахування

Фото: В Україні можуть зупинити програму "Національний кешбек" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні з травня 2026 року можуть припинити нарахування коштів за програмою "Національний кешбек". Виплати можуть зупинити вже з 1 січня, якщо в державному бюджеті не вистачатиме фінансування.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на постанову Кабінету міністрів №1510.

Коли можуть припинити нарахування

У документі йдеться, що перерахування кешбеку, накопиченого за грудень 2025 року, планується у лютому 2026 року - за наявності бюджетних коштів.

Однак уряд попереджає: якщо фінансування буде недостатнім, нарахування можуть зупинити вже з 1 січня 2026 року. У такому випадку кешбек за грудень 2025 року не нараховуватиметься.

Як працює програма "Національний кешбек"

Програму Національного кешбеку "Зроблено в Україні" запустили восени 2024 року. Вона передбачає повернення 10% вартості товарів українського виробництва, якщо їхні виробники беруть участь у програмі.

Учасники можуть накопичити до 3000 гривень на місяць. Щоб отримувати кешбек, необхідно мати картку "Національний кешбек" та оплачувати покупки саме нею - оплата готівкою кешбек не нараховує.

Картка "Національний кешбек" використовується не лише для повернення коштів за покупки українських товарів. Саме на неї держава нараховує виплати за програмою "Зимова підтримка" - як у 2024 році, так і в 2025-му.

Нагадаємо, в Україні оновили правила використання коштів за програмою "Національний кешбек". З 22 листопада змінили перелік дозволених витрат, щоб узгодити програму з "Зимовою підтримкою". Тепер гроші можна витрачати лише на базові потреби - комунальні послуги, ліки, продукти, поштові та книжкові товари, а також благодійність. Оновлені правила діятимуть до 30 червня 2026 року.

Раніше РБК-Україна писало, що у жовтні багато українців повідомляли про затримки виплат у програмі "Національний кешбек" - кошти за серпень і вересень довго не надходили. У Міністерстві економіки пояснили, що причиною стали технічні затримки погодження, адже кількість учасників суттєво перевищила прогнози, а серпневі виплати стали рекордними - 509 млн гривень.

Раніше ми також повідомляли, що уряд додатково виділив 40 млн гривень на погашення заборгованості за серпневими та вересневими виплатами у межах програми "Національний кешбек".

