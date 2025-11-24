ua en ru
"Національний кешбек" змінив правила: на що можна витратити гроші

Україна, Понеділок 24 листопада 2025 13:40
UA EN RU
"Національний кешбек" змінив правила: на що можна витратити гроші Фото: "Національний кешбек" змінив правила (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні оновили правила використання коштів за програмою "Національний кешбек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

З 22 листопада перелік дозволених товарів і послуг було змінено, щоб узгодити роботу кешбеку з державною програмою “Зимова підтримка”, яка також передбачає виплати на цю картку.

Що можна оплачувати коштами "Національного кешбеку"

Після оновлення витратити накопичені гроші можна на такі категорії:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • продукти харчування у магазинах і супермаркетах;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книжки та іншу друковану продукцію;
  • благодійність, включно з донатами для ЗСУ.

Частина категорій уже доступна - зокрема, витрати на ліки, медвироби та друковану продукцію.

Зміни мають забезпечити коректну роботу обох державних програм та спрямувати кошти підтримки на найважливіші потреби громадян у зимовий період. Оновлені правила діятимуть до 30 червня 2026 року.

Масштаб програми

У програмі "Національний кешбек" беруть участь понад 7,5 млн українців, яким уже виплачено більше 4 млрд грн. До системи долучено понад 1870 виробників, а кешбек у 10% діє для близько 400 тисяч товарів українського виробництва. Перевірити їх можна через сканер у застосунку “Дія” або на порталі “Зроблено в Україні”.

Як долучитися до програми

Покупцям потрібно:

  1. Зареєструватися у застосунку "Дія".
  2. Обрати один із 20 банків-учасників.
  3. Відкрити картку "Національний кешбек" та надати згоду на обробку транзакцій.
  4. Перевірити в застосунку правильність підключення картки.

Продавці та виробники можуть подати заявку на приєднання через портал "Дія".

Нагадаємо, що ініціатором проєкту є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у співпраці з Мінцифри, НБУ, Кабінетом міністрів, ДПС, Ощадбанком, іншими уповноваженими банками та Урядовим контактним центром.

Програма працює понад рік і стала однією з наймасовіших державних ініціатив підтримки українського виробника. Вона нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів українських брендів, а виплати отримали вже мільйони користувачів. Запуск “Зимової підтримки”, у межах якої кожен громадянин отримує 1000 грн, потребував уніфікації правил, щоб державні кошти спрямовувалися насамперед на базові потреби.

Новини
