"Національний кешбек" змінив правила: на що можна витратити гроші
В Україні оновили правила використання коштів за програмою "Національний кешбек".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
З 22 листопада перелік дозволених товарів і послуг було змінено, щоб узгодити роботу кешбеку з державною програмою “Зимова підтримка”, яка також передбачає виплати на цю картку.
Що можна оплачувати коштами "Національного кешбеку"
Після оновлення витратити накопичені гроші можна на такі категорії:
- комунальні послуги;
- поштові послуги;
- продукти харчування у магазинах і супермаркетах;
- лікарські засоби та медичні вироби;
- книжки та іншу друковану продукцію;
- благодійність, включно з донатами для ЗСУ.
Частина категорій уже доступна - зокрема, витрати на ліки, медвироби та друковану продукцію.
Зміни мають забезпечити коректну роботу обох державних програм та спрямувати кошти підтримки на найважливіші потреби громадян у зимовий період. Оновлені правила діятимуть до 30 червня 2026 року.
Масштаб програми
У програмі "Національний кешбек" беруть участь понад 7,5 млн українців, яким уже виплачено більше 4 млрд грн. До системи долучено понад 1870 виробників, а кешбек у 10% діє для близько 400 тисяч товарів українського виробництва. Перевірити їх можна через сканер у застосунку “Дія” або на порталі “Зроблено в Україні”.
Як долучитися до програми
Покупцям потрібно:
- Зареєструватися у застосунку "Дія".
- Обрати один із 20 банків-учасників.
- Відкрити картку "Національний кешбек" та надати згоду на обробку транзакцій.
- Перевірити в застосунку правильність підключення картки.
Продавці та виробники можуть подати заявку на приєднання через портал "Дія".
Нагадаємо, що ініціатором проєкту є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у співпраці з Мінцифри, НБУ, Кабінетом міністрів, ДПС, Ощадбанком, іншими уповноваженими банками та Урядовим контактним центром.
Програма працює понад рік і стала однією з наймасовіших державних ініціатив підтримки українського виробника. Вона нараховує 10% кешбеку за купівлю товарів українських брендів, а виплати отримали вже мільйони користувачів. Запуск “Зимової підтримки”, у межах якої кожен громадянин отримує 1000 грн, потребував уніфікації правил, щоб державні кошти спрямовувалися насамперед на базові потреби.