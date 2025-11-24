"Національний кешбек" змінив правила: на що можна витратити гроші

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

З 22 листопада перелік дозволених товарів і послуг було змінено, щоб узгодити роботу кешбеку з державною програмою “Зимова підтримка”, яка також передбачає виплати на цю картку.

Що можна оплачувати коштами "Національного кешбеку"

Після оновлення витратити накопичені гроші можна на такі категорії:

комунальні послуги;

поштові послуги;

продукти харчування у магазинах і супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та іншу друковану продукцію;

благодійність, включно з донатами для ЗСУ.

Частина категорій уже доступна - зокрема, витрати на ліки, медвироби та друковану продукцію.

Зміни мають забезпечити коректну роботу обох державних програм та спрямувати кошти підтримки на найважливіші потреби громадян у зимовий період. Оновлені правила діятимуть до 30 червня 2026 року.

Масштаб програми

У програмі "Національний кешбек" беруть участь понад 7,5 млн українців, яким уже виплачено більше 4 млрд грн. До системи долучено понад 1870 виробників, а кешбек у 10% діє для близько 400 тисяч товарів українського виробництва. Перевірити їх можна через сканер у застосунку “Дія” або на порталі “Зроблено в Україні”.

Як долучитися до програми

Покупцям потрібно:

Зареєструватися у застосунку "Дія". Обрати один із 20 банків-учасників. Відкрити картку "Національний кешбек" та надати згоду на обробку транзакцій. Перевірити в застосунку правильність підключення картки.

Продавці та виробники можуть подати заявку на приєднання через портал "Дія".