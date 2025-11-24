RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"Национальный кэшбек" могут остановить: правительство предупредило, когда прекратят начисления

Фото: В Украине могут остановить программу "Национальный кэшбек" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с мая 2026 года могут прекратить начисление средств по программе "Национальный кэшбек". Выплаты могут остановить уже с 1 января, если в государственном бюджете не будет хватать финансирования.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров №1510.

Когда могут прекратить начисления

В документе говорится, что перечисление кэшбека, накопленного за декабрь 2025 года, планируется в феврале 2026 года - при наличии бюджетных средств.

Однако правительство предупреждает: если финансирование будет недостаточным, начисления могут остановить уже с 1 января 2026 года. В таком случае кэшбек за декабрь 2025 года не будет начисляться.

Как работает программа "Национальный кэшбек"

Программу Национального кэшбэка "Сделано в Украине" запустили осенью 2024 года. Она предусматривает возврат 10% стоимости товаров украинского производства, если их производители участвуют в программе.

Участники могут накопить до 3000 гривен в месяц. Чтобы получать кэшбек, необходимо иметь карту "Национальный кэшбек" и оплачивать покупки именно ею - оплата наличными кэшбек не начисляет.

Карта "Национальный кэшбек" используется не только для возврата средств за покупки украинских товаров. Именно на нее государство начисляет выплаты по программе "Зимняя поддержка" - как в 2024 году, так и в 2025-м.

Напомним, в Украине обновили правила использования средств по программе "Национальный кэшбек". С 22 ноября изменили перечень разрешенных расходов, чтобы согласовать программу с "Зимней поддержкой". Теперь деньги можно тратить только на базовые потребности - коммунальные услуги, лекарства, продукты, почтовые и книжные товары, а также благотворительность. Обновленные правила будут действовать до 30 июня 2026 года.

Ранее РБК-Украина писало, что в октябре многие украинцы сообщали о задержках выплат в программе "Национальный кэшбек" - средства за август и сентябрь долго не поступали. В Министерстве экономики объяснили, что причиной стали технические задержки согласования, ведь количество участников существенно превысило прогнозы, а августовские выплаты стали рекордными - 509 млн гривен.

Ранее мы также сообщали, что правительство дополнительно выделило 40 млн гривен на погашение задолженности по августовским и сентябрьским выплатам в рамках программы "Национальный кэшбек".

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный кэшбекФинансы