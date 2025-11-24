"Национальный кэшбек" могут остановить: правительство предупредило, когда прекратят начисления

В Украине с мая 2026 года могут прекратить начисление средств по программе "Национальный кэшбек". Выплаты могут остановить уже с 1 января, если в государственном бюджете не будет хватать финансирования.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров №1510 .

Когда могут прекратить начисления

В документе говорится, что перечисление кэшбека, накопленного за декабрь 2025 года, планируется в феврале 2026 года - при наличии бюджетных средств.

Однако правительство предупреждает: если финансирование будет недостаточным, начисления могут остановить уже с 1 января 2026 года. В таком случае кэшбек за декабрь 2025 года не будет начисляться.

Как работает программа "Национальный кэшбек"

Программу Национального кэшбэка "Сделано в Украине" запустили осенью 2024 года. Она предусматривает возврат 10% стоимости товаров украинского производства, если их производители участвуют в программе.

Участники могут накопить до 3000 гривен в месяц. Чтобы получать кэшбек, необходимо иметь карту "Национальный кэшбек" и оплачивать покупки именно ею - оплата наличными кэшбек не начисляет.

Карта "Национальный кэшбек" используется не только для возврата средств за покупки украинских товаров. Именно на нее государство начисляет выплаты по программе "Зимняя поддержка" - как в 2024 году, так и в 2025-м.