"Национальный кэшбек" могут остановить: правительство предупредило, когда прекратят начисления
В Украине с мая 2026 года могут прекратить начисление средств по программе "Национальный кэшбек". Выплаты могут остановить уже с 1 января, если в государственном бюджете не будет хватать финансирования.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров №1510.
Когда могут прекратить начисления
В документе говорится, что перечисление кэшбека, накопленного за декабрь 2025 года, планируется в феврале 2026 года - при наличии бюджетных средств.
Однако правительство предупреждает: если финансирование будет недостаточным, начисления могут остановить уже с 1 января 2026 года. В таком случае кэшбек за декабрь 2025 года не будет начисляться.
Как работает программа "Национальный кэшбек"
Программу Национального кэшбэка "Сделано в Украине" запустили осенью 2024 года. Она предусматривает возврат 10% стоимости товаров украинского производства, если их производители участвуют в программе.
Участники могут накопить до 3000 гривен в месяц. Чтобы получать кэшбек, необходимо иметь карту "Национальный кэшбек" и оплачивать покупки именно ею - оплата наличными кэшбек не начисляет.
Карта "Национальный кэшбек" используется не только для возврата средств за покупки украинских товаров. Именно на нее государство начисляет выплаты по программе "Зимняя поддержка" - как в 2024 году, так и в 2025-м.
Напомним, в Украине обновили правила использования средств по программе "Национальный кэшбек". С 22 ноября изменили перечень разрешенных расходов, чтобы согласовать программу с "Зимней поддержкой". Теперь деньги можно тратить только на базовые потребности - коммунальные услуги, лекарства, продукты, почтовые и книжные товары, а также благотворительность. Обновленные правила будут действовать до 30 июня 2026 года.
Ранее РБК-Украина писало, что в октябре многие украинцы сообщали о задержках выплат в программе "Национальный кэшбек" - средства за август и сентябрь долго не поступали. В Министерстве экономики объяснили, что причиной стали технические задержки согласования, ведь количество участников существенно превысило прогнозы, а августовские выплаты стали рекордными - 509 млн гривен.
Ранее мы также сообщали, что правительство дополнительно выделило 40 млн гривен на погашение задолженности по августовским и сентябрьским выплатам в рамках программы "Национальный кэшбек".
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.