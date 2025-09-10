"НАТО тісно консультується з Польщею": з'явилася перша реакція Альянсу на атаку РФ

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, російські ударні дрони порушили повітряний простір Польщі. Було залучено авіацію для відбиття повітряної загрози.

У Польщі повідомили про пошкодження даху житлового будинку та автомобіля після того, як уночі російські дрони вторглися в небо країни.

Реакція на дронову атаку на Польщу

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що в ніч на 10 вересня Росія атакувала його країну дронами. Він назвав це масштабною провокацією.

Однак президент Польщі Кароль Навроцький у своїй заяві не згадав, що дрони були російськими.

ЗМІ писали, що НАТО не розглядає вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі як напад. Системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені в регіоні, засікли дрони за допомогою радарів, але не застосовувалися для ураження цілей.

Тим часом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що щонайменше 8 ударних дронів цієї ночі були спрямовані на Польщу. Він запропонував надати Польщі всі наявні дані щодо вторгнення російських ударних дронів на її територію та допомогти у розбудові системи оповіщення і протиповітряного захисту.

В Брюсселі також вже відреагували на приліт російських дронів до Польщі, назвавши це "невипадковістю".

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга попередив, що слабка реакція на порушення повітряного простору Польщі лише заохотить Росію до нових провокацій.