У Польщі вперше пошкоджено житловий будинок внаслідок атаки російського дрона, - ЗМІ

У Польщі повідомили про пошкодження даху житлового будинку та автомобіля після того, як уночі російські дрони вторглися в небо країни та були збиті авіацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polstat News

Інцидент стався в селі Вирики (Влодавський район) у Люблінському воєводстві.

Офіційно інформацію не підтвердили, але у видання є коментар підполковника Воєводського управління поліції в Любліні, який повідомив про відсутність постраждалих.

В ефірі Polsat News висловився також староста Влодавського повіту Маріуш Занько.

"У селі Вирики стався інцидент, унаслідок якого було пошкоджено один житловий будинок. Подробиці поки що достеменно невідомі, ми не знаємо, чи впав на будівлю сам дрон і пошкодив дах і стелю, чи це були уламки дрона", - сказав він.

Також староста додав, що місцеві жителі розповіли йому, як чули вибух і бачили польські винищувачі.

"Ситуація доволі складна і тривожна, жителі справді дуже стурбовані", - підсумував Занько.