У Польщі вперше пошкоджено житловий будинок внаслідок атаки російського дрона, - ЗМІ
У Польщі повідомили про пошкодження даху житлового будинку та автомобіля після того, як уночі російські дрони вторглися в небо країни та були збиті авіацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polstat News
Інцидент стався в селі Вирики (Влодавський район) у Люблінському воєводстві.
Офіційно інформацію не підтвердили, але у видання є коментар підполковника Воєводського управління поліції в Любліні, який повідомив про відсутність постраждалих.
В ефірі Polsat News висловився також староста Влодавського повіту Маріуш Занько.
"У селі Вирики стався інцидент, унаслідок якого було пошкоджено один житловий будинок. Подробиці поки що достеменно невідомі, ми не знаємо, чи впав на будівлю сам дрон і пошкодив дах і стелю, чи це були уламки дрона", - сказав він.
Також староста додав, що місцеві жителі розповіли йому, як чули вибух і бачили польські винищувачі.
"Ситуація доволі складна і тривожна, жителі справді дуже стурбовані", - підсумував Занько.
"Шахеди" РФ атакували в Польщу
У ніч на 10 вересня польське небо порушили російські дрони. Йдеться про щонайменше 8 безпілотників.
Польща підняла авіацію для ліквідації об'єктів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені в стан високої готовності.
У повітряному просторі країни також перебував винищувач F-35, про що свідчили дані сервісу Flightradar24.
Ще в Польщі у зв'язку з інцидентом закрили повітряний простір чотирьох аеропортів.
Уранці 10 вересня операція з нейтралізації безпілотників ще тривала, про що повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
Періодично раніше дрони РФ могли порушити польське небо, однак це були випадки з 1-2 БпЛА, які не становлять загрози. Наприклад, випадок 3 вересня, коли два безпілотники РФ залетіли на територію країни.