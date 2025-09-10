Зеленський запропонував допомогу Польщі й закликав створити спільну європейську ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Польщі всі наявні дані щодо вторгнення російських ударних дронів на її територію та допомогти у розбудові системи оповіщення і протиповітряного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Як зазначив Зеленський, надходить усе більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі. Станом на зараз відомо про 8 дронів.

"Усе більше фактів свідчить про невипадковість такого руху та напрямку удару. Раніше траплялися окремі інциденти, коли дрони перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів, але зараз ми фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, Україна готова надати Польщі наявні дані щодо атаки, а також допомогти у розбудові системи оповіщення та захисту від подібних загроз.

Він наголосив, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної країни регіону, а лише спільні та скоординовані дії партнерів можуть гарантувати безпеку.

Важливим прецедентом Зеленський назвав застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту цивільних. Україна давно пропонує створити спільну систему протиповітряного захисту, щоб забезпечити гарантоване збиття "Шахедів" і інших дронів завдяки об’єднаній силі бойової авіації та ППО.

"Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей екскалаційний крок буде чітка та сильна реакція всіх партнерів", - підкреслив президент.