UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

НАТО працює над питанням Гренландії "за лаштунками", - Рютте

Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс наразі непублічно працює над розв'язанням суперечки з президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ви можете бути впевнені, що я працюю над цим питанням за лаштунками, але я не можу робити це публічно", - сказав Рютте.

Крім того, він підтвердив, що погоджується з занепокоєнням Трампа щодо безпеки в Арктиці. Рютте також заявив, що НАТО має докласти більше зусиль для захисту регіону від впливу Росії та Китаю.

"Ми працюємо над цим, щоб колективно захистити Арктичний регіон", - наголосив він.

США і Гренландія

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.

На початку 2026 року американський лідер повідомив, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.

Трамп також прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.

Також з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.

В понеділок, 19 січня, Єврорада оголосила про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин через заяви Трампа щодо Гренландії.

Крім того, прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен 20 січня заявив, що військовий конфлікт між Гренландією і США малоймовірний, проте його не можна виключати.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОДональд ТрампМарк РюттеГренландия