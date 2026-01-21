НАТО працює над питанням Гренландії "за лаштунками", - Рютте

"Ви можете бути впевнені, що я працюю над цим питанням за лаштунками, але я не можу робити це публічно", - сказав Рютте.

Крім того, він підтвердив, що погоджується з занепокоєнням Трампа щодо безпеки в Арктиці. Рютте також заявив, що НАТО має докласти більше зусиль для захисту регіону від впливу Росії та Китаю.

"Ми працюємо над цим, щоб колективно захистити Арктичний регіон", - наголосив він.