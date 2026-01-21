НАТО работает над вопросом Гренландии "за кулисами", - Рютте

"Вы можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами, но я не могу делать это публично", - сказал Рютте.

Кроме того, он подтвердил, что согласен с беспокойством Трампа относительно безопасности в Арктике. Рютте также заявил, что НАТО должно приложить больше усилий для защиты региона от влияния России и Китая.

"Мы работаем над этим, чтобы коллективно защитить Арктический регион", - подчеркнул он.