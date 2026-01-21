НАТО працює над питанням Гренландії "за лаштунками", - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс наразі непублічно працює над розв'язанням суперечки з президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ви можете бути впевнені, що я працюю над цим питанням за лаштунками, але я не можу робити це публічно", - сказав Рютте.
Крім того, він підтвердив, що погоджується з занепокоєнням Трампа щодо безпеки в Арктиці. Рютте також заявив, що НАТО має докласти більше зусиль для захисту регіону від впливу Росії та Китаю.
"Ми працюємо над цим, щоб колективно захистити Арктичний регіон", - наголосив він.
США і Гренландія
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.
На початку 2026 року американський лідер повідомив, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.
Трамп також прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.
Також з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.
У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.
В понеділок, 19 січня, Єврорада оголосила про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин через заяви Трампа щодо Гренландії.
Крім того, прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен 20 січня заявив, що військовий конфлікт між Гренландією і США малоймовірний, проте його не можна виключати.