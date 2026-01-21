ua en ru
Головна » Новини » У світі

НАТО працює над питанням Гренландії "за лаштунками", - Рютте

Середа 21 січня 2026 13:47
НАТО працює над питанням Гренландії "за лаштунками", - Рютте Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс наразі непублічно працює над розв'язанням суперечки з президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ви можете бути впевнені, що я працюю над цим питанням за лаштунками, але я не можу робити це публічно", - сказав Рютте.

Крім того, він підтвердив, що погоджується з занепокоєнням Трампа щодо безпеки в Арктиці. Рютте також заявив, що НАТО має докласти більше зусиль для захисту регіону від впливу Росії та Китаю.

"Ми працюємо над цим, щоб колективно захистити Арктичний регіон", - наголосив він.

США і Гренландія

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.

На початку 2026 року американський лідер повідомив, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.

Трамп також прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.

Також з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.

В понеділок, 19 січня, Єврорада оголосила про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин через заяви Трампа щодо Гренландії.

Крім того, прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен 20 січня заявив, що військовий конфлікт між Гренландією і США малоймовірний, проте його не можна виключати.

