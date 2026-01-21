НАТО работает над вопросом Гренландии "за кулисами", - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс сейчас непублично работает над решением спора с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Вы можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами, но я не могу делать это публично", - сказал Рютте.
Кроме того, он подтвердил, что согласен с беспокойством Трампа относительно безопасности в Арктике. Рютте также заявил, что НАТО должно приложить больше усилий для защиты региона от влияния России и Китая.
"Мы работаем над этим, чтобы коллективно защитить Арктический регион", - подчеркнул он.
США и Гренландия
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США.
В начале 2026 года американский лидер сообщил, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.
Трамп также прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.
Также появилась информация, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.
В субботу, 17 января, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.
В понедельник, 19 января, Евросовет объявил о созыве экстренного заседания по вопросам трансатлантических отношений из-за заявлений Трампа по Гренландии.
Кроме того, премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 20 января заявил, что военный конфликт между Гренландией и США маловероятен, однако его нельзя исключать.