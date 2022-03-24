НАТО не отправит войска в Украину, оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну и обстреляли Киев: новости за 23 марта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не отправит войска в Украину, оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну, Киев в очередной раз подвергся вражеским обстрелам. Подробнее о том, что произошло в среду, 23 марта - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Столтенберг о предложении Польши по миротворцам: НАТО не отправит войска в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал инициативу Польши направить миротворческую миссию в Украину. По его словам, альянс не будет посылать свои войска. "НАТО не участвует в конфликте, мы продолжаем поддерживать Украину, но не являемся стороной конфликта… НАТО не будет посылать войска в Украину… Важно понимать, что нужно предотвратить возможную войну между НАТО и Россией", - отметил Столтенберг.

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку в Украину миротворческой миссии НАТО и против закрытия неба. Он заверил Киев в поддержке, но отметил, что "Альянс не станет участником войны".

ЕС выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений

Европейский Союз уже выделил Украине миллиард евро из Европейского фонда мира. Помощь направлена на закупку вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля во время брифинга.

"ЕС уже выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений из Европейского фонда мира", - сказал он.

Чубайс покинул Россию, а Шойгу пропал

Bloomberg сообщает о том, что спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс покинул свой пост и уехал из России. В то же время, в прессе РФ подтверждают только факт его отставки.

Кроме того, в российских СМИ появилась информация о пропаже главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Сообщают, что он не появлялся на публике с 11 марта. Журналисты отмечают, что обычно Шойгу активен в СМИ.

Российские олигархи обсуждают физическое устранение Путина, - разведка

По данным украинской разведки, отдельные российские олигархи уже обсуждают возможность физического устранения президента России Владимира Путина. Крупный бизнес недоволен санкциями, которые были введены за войну России против Украины.

Как отмечает разведка, в Москве прошла встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича. На ней Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина.

Беларусь закрыла генконсульство Украины в Бресте

Беларусь закрыла генконсульство Украины в Бресте, а также сократила количество украинских дипломатов в стране. В украинском МИДе заявили, что это “очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины".

"После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом. Наши дипломаты будут иметь достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", - сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.