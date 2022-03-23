Столтенберг о предложении Польши по миротворцам: НАТО не отправит войска в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал инициативу Польши направить миротворческую миссию в Украину. По его словам, альянс не будет посылать свои войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"НАТО не участвует в конфликте, мы продолжаем поддерживать Украину, но не являемся стороной конфликта… НАТО не будет посылать войска в Украину… Важно понимать, что нужно предотвратить возможную войну между НАТО и Россией", - отметил Столтенберг.

При этом он не стал оценивать возможность повторения миссии в Ираке, когда некоторые страны-участницы НАТО сформировали коалицию, не вовлекая в нее сам альянс.