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Столтенберг о предложении Польши по миротворцам: НАТО не отправит войска в Украину

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Брюссель, Среда 23 марта 2022 16:22
Столтенберг о предложении Польши по миротворцам: НАТО не отправит войска в Украину Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал инициативу Польши направить миротворческую миссию в Украину. По его словам, альянс не будет посылать свои войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"НАТО не участвует в конфликте, мы продолжаем поддерживать Украину, но не являемся стороной конфликта… НАТО не будет посылать войска в Украину… Важно понимать, что нужно предотвратить возможную войну между НАТО и Россией", - отметил Столтенберг.

При этом он не стал оценивать возможность повторения миссии в Ираке, когда некоторые страны-участницы НАТО сформировали коалицию, не вовлекая в нее сам альянс.

Напомним, ранее сообщалось, что польский президент Анджей Дуда на саммите НАТО предложит ввести миротворческую миссию альянса в Украину.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден во время визита в Польшу обсудит вопрос миротворческой миссии.

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