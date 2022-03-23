Беларусь закрывает генконсульство Украины в Бресте и сокращает украинское диппредставительство в стране

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили о закрытии Генерального консульства Украины в Бресте. Также там объявили о сокращении количества украинских дипломатов на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Таким образом, в Беларуси останется лишь пять сотрудников украинской дипмиссии, остальные должны покинуть страну в ближайшее время.

"Этот шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских зарубежных учреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов", - сказал представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он также заявил, что "в связи с фактическим отсутствием персонала" белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в городе Бресте.

"Еще раз подчеркну, что украинцы были и будут оставаться для нас близким народом", - сказал Глаз.

По его словам, белорусская сторона не принимала решения о закрытии своего посольства в Украине.

Напомним, вчера белорусские СМИ сообщили, что КГБ Белоруссии заявил о якобы "ликвидации резидентуры в посольстве Украины

Добавим, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обвинения Комитета государственной безопасности Беларуси в сторону сотрудников украинского посольства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.