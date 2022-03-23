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В Тростянце уличные бои, вспыхнул масштабный пожар, - глава Сумской ОВА

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Тростянец, Среда 23 марта 2022 02:07
В Тростянце уличные бои, вспыхнул масштабный пожар, - глава Сумской ОВА Фото: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий (everyday.sumy)
Автор: Владимир Костырин

В Тростянце Сумской области продолжаются уличные бои, и в городе вспыхнул масштабный пожар. Ситуация в населенном пункте очень сложная, и жителей просят не покидать дома и укрытия, так как российские оккупанты расстреливают гражданских на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Отмечается, что Тростянецкая община остается самой горячей точкой Сумской области.

Сейчас было сделано объявление об очень большом пожаре в самом Тростянце, поэтому Живицкий просит людей не открывать окна из-за серьезного задымления, и оставаться в укрытиях. Кроме того, в городе идут бои на улицах, ведутся артиллерийские обстрелы.

"К сожалению, Тростянец остается городом и общиной, что страдает больше всего от российских террористов. Убивают мирных людей. Нет света и воды в многих населенных пунктах", - сказал он.

При этом глава ОВА добавил, что на днях волонтеры все же смогли доставить в некоторые места, куда удалось доехать и дойти, около 5 тонн гуманитарной помощи.

Живицкий рассказал, что получить помощь удалось не всем. В Тростянце опасно просто находиться на улице.

Так, российские солдаты расстреляли женщину, которая просто ехала на велосипеде. Люди не могут похоронить погибших, забрать их с улицы, существует проблема хранения тел в морге.

Также оккупанты угнали последнюю "скорую", и в больницу люди могут попасть только самостоятельно. Фиксируются случаи, когда женщинам приходится самим рожать дома.

Видео: глава Сумской ОВА рассказал о крайне сложной ситуации в Тростянце

Ранее глава Сумской ОВА Живицкий рассказал, что в Тростянецкой общине российские оккупанты совершают настоящий геноцид против мирного населения.

Также сообщалось, что в Сумской области российские захватчики похищают авто гражданских, машины спецслужб, а также угнали школьный автобус.

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