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Очередной недружественный шаг: МИД отреагировал на сокращение украинской дипмиссии в Беларуси

Новина українською →
Киев, Среда 23 марта 2022 15:19
Очередной недружественный шаг: МИД отреагировал на сокращение украинской дипмиссии в Беларуси Фото: пресс-секретарь МИД Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Левицкий, Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел отреагировали на решение белорусского МИД о высылке из страны 12 украинских дипломатов и закрытие генконсульства в Бресте. Там назвали эти действия очередным ничем не спровоцированным недружественным шагом в отношении Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

"В продолжение вчерашней провокации в СМИ сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинским дипломатам было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов. Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины", - отметил Николенко.

Он пообещал, что Украина не оставит действия Беларуси без надлежащего ответа, о котором будет сообщено дополнительно.

"После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом. Наши дипломаты будут иметь достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", - заверил Николенко.

Напомним, сегодня в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили о закрытии Генерального консульства Украины в Бресте. Также там объявили о сокращении количества украинских дипломатов на территории страны.

Добавим, вчера белорусские СМИ сообщили, что КГБ Белоруссии заявил о якобы "ликвидации резидентуры в посольстве Украины".

Отметим, что Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обвинения Комитета государственной безопасности Беларуси в сторону сотрудников украинского посольства.

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