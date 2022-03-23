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ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, в ряде сел под Киевом российские оккупанты

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Среда 23 марта 2022 13:58
ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, в ряде сел под Киевом российские оккупанты Вооруженные силы Украины (facebook.com/831BrTA))
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень и Буча и поселок Гостомель Киевской области. Однако российские оккупанты продолжают постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмитровскую общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бучанский городской совет в Facebook.

Сообщается, что ночью оккупанты обстреляли село Шпитьки и возник пожар. Также отмечается, что постоянные бои ведутся на Житомирской трассе.

Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины.

Отмечается, что многие села оккупированы и они на грани гуманитарной катастрофы. Также тяжелая ситуация с продуктами, медикаментами, гигиеническими товарами и детским питанием в Клавдиево-Тарасово, Севериновке, Березовке и Николаевке.

Кроме того, села Загальцы, Галинка, Качали, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской общины оккупированы врагом. Эти деревни находятся без связи. К тому же оккупанты врываются в дома, ищут еду и алкоголь, отстреливают собак, а скот режут на мясо.

В Немешаевской общине нет света, газа, связи, люди нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Жители хотят эвакуироваться.

Добавим, что мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире телемарафона не подтвердил эту информацию и заявил, что это должны озвучивать военные, а не городские советы.

Ранее мы сообщали, что Ирпень начали зачищать от диверсантов.

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